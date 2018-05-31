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Почему нет бесплатной вакцины от менингита

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 19:50
Почему нет бесплатной вакцины от менингита
Фото : Sputnik
Представитель КООЗ Минздрава РК рассказала о текущей ситуации с заболеваемостью менингитом в РК и особенностях вакцинации.

Чуть ли не ежедневно в казахстанских СМИ появляются сообщения о новых случаях выявления менингита. При этом вакцина от страшной болезни стоит немалых денег и получить ее можно лишь в частной клинике. О том, какова ситуация с заболеваемостью менингитом на самом деле, и почему нет бесплатной вакцины, журналисту Zakon.kz рассказала руководитель Управления эпидемиологического надзора КООЗ Минздрава РК Роза Кожапова.

Общая ситуация

По ее словам, на сегодняшний день ситуация по менингококковой инфекции в Казахстане осложнилась именно в Алматы, где регистрируется более высокий уровень заболеваемости, чем обычно. С конца апреля в городе зарегистрирован 31 случай менингококковой инфекции. Из них 25 подтверждены лабораторно, в 6 – поставлен диагноз клинически. При этом 1 ребенок находится в тяжелом состоянии. У остальных состояние уже стабилизировалось. Кроме того зарегистрирован 1 случай в Астане и 1 – в Алматинской области. Всего же с начала года по Казахстану зарегистрировано 53 случая. Но они были зафиксированы в январе, в феврале и в марте.

«Вообще менингококковая инфекция и в Казахстане, и в других странах постоянно регистрируется. Но в связи со сложившейся в Алматы ситуацией профилактические меры сейчас проводятся по всей территории республики. Учитывая, что сейчас заканчивается учебный год в вузах, колледжах и школах существует возможность того, что дети будут разъезжаться во все регионы страны. Поэтому настороженность увеличена. Еще раз хочу подчеркнуть, что при менингококковой инфекции для удачного лечения и исхода заболевания очень важно раннее обращение и начало лечения. Поэтому за медицинской помощью следует обращаться в первые сутки или даже часы заболевания», – отметила Р. Кожапова.

Так же она сообщила, что в Казахстане всплеск заболеваемости менингитом регистрируется с периодичностью 1 раз в 3 года. Когда накапливается достаточное количество так называемых «здоровых носителей», и тех, кто из-за слабой иммунной системы не имеет к этой болезни иммунитета.

«У нас в 2015 году был такой всплеск заболевания. Тогда в Астане было зарегистрировано 211 случаев, а по всему Казахстану 424 случая. Перед этим подобный всплеск регистрировался в 2011 году. Теперь это происходит в городе Алматы, который, как и Астана является мегаполисом, куда съезжается очень много людей прибывающих из различных регионов страны. Видимо произошел занос инфекции в среду, что вызвало рост заболеваемости», – предположила Р. Кожапова.

Особенности вакцинации

Казалось бы, учитывая, все вышесказанное, можно предположить, что всплеск заболеваемости менингитом вполне можно спрогнозировать и принять соответствующие меры по вакцинации. Однако этого почему-то не происходит.

Как пояснила Кожапова, вакцинация против менингококковой инфекции в календарь прививок, который утверждается правительством, не входит и за счет государственного бюджета никогда не проводилась. Как в принципе и в большинстве стран мира. Да и сама вакцина по себестоимости довольно дорогая.

«В Казахстане проводилась вакцинация на платной основе только тех людей, которые выезжали в хадж, потому что это было требование Саудовской Аравии. Оно и сейчас сохраняется. Это обоснованное требование, потому, что во время хаджа происходит большая скученность населения, да и физическая нагрузка большая. Но на бесплатной основе вакцинация от менингококковой инфекции у нас не проводится никому. А потому никаких льгот ни для пенсионеров, ни для инвалидов не предусмотрено. Сейчас в связи со сложившейся ситуацией этот вопрос рассматривается. Но как он будет решен, я пока не могу сказать», – сказала Р. Кожапова.

По ее словам, если этот вопрос будет решен положительно, то вакцинация будет проводиться в государственных клиниках и, возможно, это будет дешевле, чем в частных медучреждениях. По крайней мере, она будет проводиться по себестоимости без дополнительной «накрутки». Но полностью бесплатной она вряд ли станет. Ведь в Казахстане сейчас производится только противочумная вакцина. Все остальные – приобретаются за рубежом. А менингококковая вакцина не производится ни в России, ни других сопредельных государствах, где ее можно было бы купить подешевле. Поэтому здесь учитывается цена поставщика, накрутка медучреждения, плюс стоимость самой вакцины.

«Та вакцина, что сейчас проводится выезжающим в хадж, стоит 22 тысячи тенге и произведена в Америке. Но это ориентировочная стоимость, и она была такая же в прошлом году. Но иногда еще идет накрутка самой частной клиники, и в итоге стоимость вакцины может варьироваться от 30 до 35 тысяч тенге. И, к сожалению, повлиять на это мы никак не можем», – пояснила Р. Кожапова.
Источник: zakon.kz
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