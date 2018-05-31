Камчатский депутат решил ездить на сессии верхом и требует парковку для его коня

Депутат от партии "Справедливая Россия" Михаил Пучковский написал официальное заявление губернатору Камчатского края. Пучковский потребовал организовать у здания краевого правительства парковку для своего коня, который будет привозить его на сессии, передает Today.kz со ссылкой на ИА "Кам 24".



Аналогичное обращение депутат направил председателю Законодательного собрания и руководству ГИБДД. Мужчина пояснил, что он является рядовым пенсионером и не может позволить себе пользоваться машиной из-за высоких цен на бензин.



"В мои обязанности, как депутата Законодательного собрания Камчатского края, входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета", – сообщается в документе.

По словам Пучковского, никаких доходов, кроме пенсии, у него нет и добираться до здания правительства ему дешевле на коне.



"Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует , да и в еде неприхотлив", – заметил депутат.



Михаил Пучковский является депутатом Законодательного собрания на неосвобожденной основе. Зарплату за свое депутатство он не получает. Судя по декларации Пучковского, как представителя Заксобрания, его доход в 2017 году составил 276 000 рублей. Народный избранник живет в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.