Камчатский депутат решил ездить на сессии верхом и требует парковку для его коня

Депутат от партии "Справедливая Россия" Михаил Пучковский написал официальное заявление губернатору Камчатского края. Пучковский потребовал организовать у здания краевого правительства парковку для своего коня, который будет привозить его на сессии, передает Today.kz со ссылкой на ИА "Кам 24".
Аналогичное обращение депутат направил председателю Законодательного собрания и руководству ГИБДД. Мужчина пояснил, что он является рядовым пенсионером и не может позволить себе пользоваться машиной из-за высоких цен на бензин.
"В мои обязанности, как депутата Законодательного собрания Камчатского края, входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета", – сообщается в документе. По словам Пучковского, никаких доходов, кроме пенсии, у него нет и добираться до здания правительства ему дешевле на коне.
"Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует , да и в еде неприхотлив", – заметил депутат.
Михаил Пучковский является депутатом Законодательного собрания на неосвобожденной основе. Зарплату за свое депутатство он не получает. Судя по декларации Пучковского, как представителя Заксобрания, его доход в 2017 году составил 276 000 рублей. Народный избранник живет в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.
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