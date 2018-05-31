«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 31 Мая
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.35 KZT
  • €1 = 385.34 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Камчатский депутат решил ездить на сессии верхом и требует парковку для его коня

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 20:49
Камчатский депутат решил ездить на сессии верхом и требует парковку для его коня
Фото: instagram/@kam24.ru
Депутат от партии "Справедливая Россия" Михаил Пучковский написал официальное заявление губернатору Камчатского края. Пучковский потребовал организовать у здания краевого правительства парковку для своего коня, который будет привозить его на сессии, передает Today.kz со ссылкой на ИА "Кам 24".

Аналогичное обращение депутат направил председателю Законодательного собрания и руководству ГИБДД. Мужчина пояснил, что он является рядовым пенсионером и не может позволить себе пользоваться машиной из-за высоких цен на бензин.

"В мои обязанности, как депутата Законодательного собрания Камчатского края, входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета", – сообщается в документе.
По словам Пучковского, никаких доходов, кроме пенсии, у него нет и добираться до здания правительства ему дешевле на коне.

"Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует , да и в еде неприхотлив", – заметил депутат.

Михаил Пучковский является депутатом Законодательного собрания на неосвобожденной основе. Зарплату за свое депутатство он не получает. Судя по декларации Пучковского, как представителя Заксобрания, его доход в 2017 году составил 276 000 рублей. Народный избранник живет в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика