Казахстан подал заявку на проведение первой этноолимпиады

В Национальном музее РК состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта РК, Ассоциацией национальных видов спорта РК и Комитетом ЮНЕСКО по традиционным видам спорта и игр, передает МИА «Казинформ».
Меморандум включает также вопрос о проведении в Казахстане первых мировых этноспортивных игр. Как сообщалось ранее, Казахстан в числе четырех стран, претендующих на проведение этого масштабного мероприятия. Сегодня пресс-секретарь Минкультуры Айдар Кырыкбай сообщил журналистам, что подана официальная заявка в ЮНЕСКО.
Со стороны Минкультуры и спорта документ подписал министр Арыстанбек Мухамедиулы, от Ассоциации национальных видов спорта РК Кайрат Сатыбалды, от Комитета ЮНЕСКО - его председатель Халил Ахмед Хан.
«Сегодня мы подписали договор о намерениях между нашим Комитетом, Ассоциацией национальных видов спорта Казахстана и представителями Республики Казахстан. Казахстан выразил свое намерение участвовать в предстоящих Олимпийских играх, и мы за это благодарны. Наше сотрудничество с Казахстаном ведется на мировом уровне», - сказал Халил Ахмед Хан.
Кайрат Сатыбалдыулы отметил, что если ЮНЕСКО поддержит заявку Казахстана, то на 30-летие Независимости в 2021 году в Астане казахстанские спортсмены смогут показать всему миру свое искусство в национальных видах спорта.
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