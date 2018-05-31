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Казахстан подал заявку на проведение первой этноолимпиады

Просмотров:114 Опубликовано: Вчера, 22:10
Казахстан подал заявку на проведение первой этноолимпиады
Фото из открытых источников
В Национальном музее РК состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта РК, Ассоциацией национальных видов спорта РК и Комитетом ЮНЕСКО по традиционным видам спорта и игр, передает МИА «Казинформ».

Меморандум включает также вопрос о проведении в Казахстане первых мировых этноспортивных игр. Как сообщалось ранее, Казахстан в числе четырех стран, претендующих на проведение этого масштабного мероприятия. Сегодня пресс-секретарь Минкультуры Айдар Кырыкбай сообщил журналистам, что подана официальная заявка в ЮНЕСКО.

Со стороны Минкультуры и спорта документ подписал министр Арыстанбек Мухамедиулы, от Ассоциации национальных видов спорта РК Кайрат Сатыбалды, от Комитета ЮНЕСКО - его председатель Халил Ахмед Хан.

«Сегодня мы подписали договор о намерениях между нашим Комитетом, Ассоциацией национальных видов спорта Казахстана и представителями Республики Казахстан. Казахстан выразил свое намерение участвовать в предстоящих Олимпийских играх, и мы за это благодарны. Наше сотрудничество с Казахстаном ведется на мировом уровне», - сказал Халил Ахмед Хан.

Кайрат Сатыбалдыулы отметил, что если ЮНЕСКО поддержит заявку Казахстана, то на 30-летие Независимости в 2021 году в Астане казахстанские спортсмены смогут показать всему миру свое искусство в национальных видах спорта.
Источник: kursiv.kz
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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Вчера, 22:53
Осталось межгалактическую олимпиаду провести,у нас деньги девать некуда смотрю,часть населения с жиру бесятся,остальные в бедноте.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 22:40
Etno alamandar oıyndarynan biz birinshi oryndy ıemdenemiz. Men buģan senimdimin
 
 

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