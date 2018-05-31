Тележки в супермаркетах представляют опасность – Национальная лига потребителей

Эксперты Национальной лиги потребителей прошлись по алматинским супермаркетам и пришли в ужас – тележки, в которые покупатели набирают продукты, оказались полны бактерий и вирусов, передает Today.kz со ссылкой на "КТК"
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Тележки настолько загрязнены, что контакт с ними может привести на больничную койку, уверены специалисты. Представитель лиги потребителей продемонстрировала первую попавшуюся тележку, на которой были обнаружены остатки еды вперемешку с волосами и пылью.
"Крайне редко, только в больших каких-то супермаркетах, и то новых, тележки были чистыми. А все остальные оставляли желать лучшего. Мы, в связи с этим, обращались с претензией к магазинам. Они однажды помыли, но и опять эти тележки грязные", – рассказала председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская.
"Они (тележки. – Прим. автора) тоже опасны, если колесо вылетело, или ребенок, или с продуктами – это травмы можно получить. Поэтому они должны обязательно просматривать и промывать и дезинфицировать, это обязательно», – отметила руководитель отдела Департамента охраны общественного здоровья г. Алматы Анель Мусаева.
Эпидемиологи считают, что наличие упаковки не всегда может уберечь покупателя, к примеру, от кишечной инфекции, так как привезенные из магазина продукты хозяйки обычно выкладывают прямо на стол.
Особое внимание специалисты обращают на тележки, оснащенные выступами для сумок, куда покупатели нередко сажают детей.
"Они, конечно, не предназначены для перевозки детей, но мы такое сейчас наблюдаем. Я думаю, здесь внимательность родителей, бдительность здесь, конечно, должна сыграть роль. Это и вирусные инфекции могут передаваться контактно бытовым путем и кишечные инфекции", – заметила заместитель главного врача детской городской клинической инфекционной больницы г. Алматы Айнур Уалиева.
По санитарным нормам, тележки, использующиеся в супермаркетах, необходимо мыть и дезинфицировать раз в месяц, а если возникает необходимость, то и чинить. Между генеральной санобработкой их тоже нужно поддерживать в чистоте и промывать по мере загрязнения.
Однако проследить, соблюдаются ли эти требования, невозможно из-за вступившего полтора года назад нового положения, согласно которому тележки и корзинки в супермаркетах моют и чинят без ведома санврачей. Поэтому сейчас чистота инвентаря в супермаркетах остается на совести их владельцев, а здоровье потребителей только в руках их самих.
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