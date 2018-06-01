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Ящик для пожертвований украли из мечети в месяц Рамазан

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 06:50
Ящик для пожертвований украли из мечети в месяц Рамазан
© Sputnik
АСТАНА, 1 июн — Sputnik. В Алматинской области полиция занимается поиском людей, причастных к краже ящика с пожертвованиями прихожан из сельской мечети.

Видео, снятое одним из прихожан в мечети села Кырбалтабай после кражи ящика, распространилась в Сети. Автор видео возмущен, в первую очередь, тем, что кража совершена в месяц Рамазан (Рамадан), священный для всех мусульман.

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили информацию о краже.

"На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Принято соответствующее заявление. Сейчас оперативники уголовного розыска продолжают необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этой краже. С учетом резонанса расследование по факту взято на особый контроль областным департаментом", — отметил официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Досудебное расследование находится в производстве сотрудников Енбекшиказахской районной полиции.

Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:21
XXI-shi ģasyr, qudaıdan qorqatyn zaman yemes. Bul jáne basqada jańalyqtar buģan dálel.
 
 

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