Ящик для пожертвований украли из мечети в месяц Рамазан

АСТАНА, 1 июн — Sputnik. В Алматинской области полиция занимается поиском людей, причастных к краже ящика с пожертвованиями прихожан из сельской мечети.Видео, снятое одним из прихожан в мечети села Кырбалтабай после кражи ящика, распространилась в Сети. Автор видео возмущен, в первую очередь, тем, что кража совершена в месяц Рамазан (Рамадан), священный для всех мусульман.В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили информацию о краже."На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Принято соответствующее заявление. Сейчас оперативники уголовного розыска продолжают необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этой краже. С учетом резонанса расследование по факту взято на особый контроль областным департаментом", — отметил официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.Досудебное расследование находится в производстве сотрудников Енбекшиказахской районной полиции.