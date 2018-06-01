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Торговая война: Трамп протребовал от канадцев "честной" сделки

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 09:56
Торговая война: Трамп протребовал от канадцев "честной" сделки
Фото из открытых источников
Президент США Дональд Трамп заявил премьеру Канады Джастину Трюдо, что согласится лишь на "честную" сделку на переговорах по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), сообщает РИА Новости со ссылкой Белый дом.

"На протяжении десятилетий игра в торговле шла не в пользу США. Это время прошло. Сегодня премьер-министру Канады Джастину Трюдо было заявлено: Соединенные Штаты согласятся на честную сделку, либо не будет никакой сделки", - говорится в заявлении Белого дома.

С Канадой и Мексикой США ведут переговоры по актуализации НАФТА на фоне возрастающих требований США.

Трюдо заявил в четверг, что предложил приехать в Вашингтон на этой неделе для завершения переговоров по НАФТА. Однако ему позвонил вице-президент США Майк Пенс и заявил, что переговоры состоятся только в том случае, если Трюдо согласится ограничить действие нового соглашения пятью годами. Трюдо назвал это "совершенно неприемлемым" условием.

Ранее сообщалось, что США с 1 июня вводит тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики.
Источник: tengrinews.kz
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