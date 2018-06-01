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Ленивых будет мизер, и им будет стыдно - Назарбаев о трудоустройстве

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 11:39
Ленивых будет мизер, и им будет стыдно - Назарбаев о трудоустройстве
Фото ©Турар Казангапов
Казахстан должен прославиться как государство, которое персонально занимается каждым молодым человеком. Об этом заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На расширенном заседании политсовета партии "Нур Отан" Президент обратил внимание на проблемы занятости населения.

"Что государству еще нужно сделать? Просто за руку берем - обучись, на тебе работа, работай, пожалуйста. Если мы это сделаем, мы на весь мир прославимся, как государство, которое персонально занимается каждым молодым человеком. Но в семье не без урода, как говорится. Всегда во всех обществах были безынициативные, ленивые и никчемные. Они и будут. Ну это будет мизер и им будет стыдно", - заверил Президент.

По словам Назарбаева, если гражданину уделить должное внимание, он привыкнет к работе и будет приносить пользу. "Все эти вопросы должен подхватить "Нур Отан". . А кто еще?", - заключил он.

"В этом году мы готовим народ к бизнесу, к работе с бизнесменами, если им нравится что-то продавать, предлагать свои услуги. Другие люди уже разбогатели на этом. Для нас это необходимо. Наша стабильность зависит от бизнеса, чтобы у каждого человека было свое дело, чтобы он мог себя обеспечить, чтобы у него было достойное жилье. Это стабильность закона, а также любовь к своей родине. Если человек не смог полюбить свою страну, он не сможет полюбить и других людей. Мы способствуем всему, мы делаем все возможное, чтобы бизнесу было комфортно существовать в стране. Мы также должны делать послабления. Если люди будут приносить эту прибыль, то будет стабильность в стране. Например, Германия - четвертая экономика в мире, 90 процентов их экономики -это МСБ", - отметил Назарбаев.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:08
Цитата: Satuk
Satuk (Посетители)
Сегодня, 13:51
Quwanysh Atshybaiuly,
Да с орфографией у вас куня не важно. Тепрь понятно почему мы все латинские буквы сложить в кучку не можем а так конечно согласен с тобой частично конечно.


Я думал, что я один такой. rofl
 
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полина1952 (Посетители) Сегодня, 13:54
точно прилетает=всё хорошее забыто



 
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  • Orion
  • arelav_74
 Satuk (Посетители) Сегодня, 13:51
Quwanysh Atshybaiuly,
Да с орфографией у вас куня не важно. Тепрь понятно почему мы все латинские буквы сложить в кучку не можем lol а так конечно согласен с тобой частично конечно.
 
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  • arelav_74
 полина1952 (Посетители) Сегодня, 13:50
не могут все быть бизнесменами=кто же будет на них работать=нужно чтоб было человечекое отношение ко всему и всем=нельзя быть рвачами=сегодня хапнуть а завтра хоть потом=а у наших так. почему в союзе не было безработицы??? а кто не хотел заставляли=всё с ног на голову поставлено
 
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 dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 13:28
Мне все таки кажется, он откуда то прилетает.
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:14
Это что, как бы контр пропаганда? В Казахстане из года в год растет безработица (а президент открыто это признает, но, при этом называет безработных ленивцами?). Значит, дела совсем худо с безработицей, если даже президент говорит и говорит об этом.
Из-за того, что есть безработные и к придачу есть работающие граждане, у которых зп не успевает за инфляцией, есть один известный факт. Люди меньше покупают бытовые техники, автомобили, квартиры, и даже продукты (особенно мясо, которая стоит 2К за кг). Люди начали думать (с 2014 года) и это прекрасно. Ибо, люди не следуют за государством, а следуют своим путем. И с каждым годом, с нашей страны уезжают на пмж в другие страны. В 2017 году уехали почти 40К человек.
И как можно сравнивать нас с Германией? В отличии от нас, у немцев работает законы, которые тебя защищают. Там твой бизнес никто не закроет, только потому, что у тебя нет знакомых. Там есть стабильность.
 
 

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