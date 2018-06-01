Ленивых будет мизер, и им будет стыдно - Назарбаев о трудоустройстве

Казахстан должен прославиться как государство, которое персонально занимается каждым молодым человеком. Об этом заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На расширенном заседании политсовета партии "Нур Отан" Президент обратил внимание на проблемы занятости населения.



"Что государству еще нужно сделать? Просто за руку берем - обучись, на тебе работа, работай, пожалуйста. Если мы это сделаем, мы на весь мир прославимся, как государство, которое персонально занимается каждым молодым человеком. Но в семье не без урода, как говорится. Всегда во всех обществах были безынициативные, ленивые и никчемные. Они и будут. Ну это будет мизер и им будет стыдно", - заверил Президент.



По словам Назарбаева, если гражданину уделить должное внимание, он привыкнет к работе и будет приносить пользу. "Все эти вопросы должен подхватить "Нур Отан". . А кто еще?", - заключил он.



"В этом году мы готовим народ к бизнесу, к работе с бизнесменами, если им нравится что-то продавать, предлагать свои услуги. Другие люди уже разбогатели на этом. Для нас это необходимо. Наша стабильность зависит от бизнеса, чтобы у каждого человека было свое дело, чтобы он мог себя обеспечить, чтобы у него было достойное жилье. Это стабильность закона, а также любовь к своей родине. Если человек не смог полюбить свою страну, он не сможет полюбить и других людей. Мы способствуем всему, мы делаем все возможное, чтобы бизнесу было комфортно существовать в стране. Мы также должны делать послабления. Если люди будут приносить эту прибыль, то будет стабильность в стране. Например, Германия - четвертая экономика в мире, 90 процентов их экономики -это МСБ", - отметил Назарбаев.