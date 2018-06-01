Чтобы у вас устроиться на работу техничкой, нужно дать взятку - Назарбаев акиму ЮКО

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туйменбаев в ходе расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" с участием Главы государства отчитался о проделанной работе по внедрению цифровизации в области, передаёт корреспондент Bnews.kz.



"Сейчас у нас разработана цифровая карта. Мы обеспечили детей детскими садами, без контакта людей, в электронном формате. У нас детей много, мы планируем дополнительное строительство детских садов. Также продолжается работа по IT-образованию. У нас будет внедрена методика электронного набора преподавателей, чтобы ликвидировать контакт. В поликлиниках и больницах нет очередей, мы полностью перейдём на цифровой формат", - сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туйменбаев.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что внедрение цифровизации как никому необходимо именно в Южно-Казахстанской области.



"Это всё нужно (прим. Автора: цифровизация) особенно это нужно Южно-Казахстанской области. Я не говорю, что вы сильно отстали, но там очень большое население. Отношения с нашим соседом хорошее, дружба солидарность растёт и в ЮКО идёт рост конкуренции. Известно, что они более способные. Если вы не будете готовить людей сегодня, то они отстанут завтра. Не должно быть никаких обид, особенно во время принятия на работу. Я знаю, чтобы принять у вас на работу техничек, нужно давать взятку. В других областях такого нет, только у вас, поэтому если вы будете работать открыто по средством цифровизации особенно в распределении земельных участков, принятие на рабту, в школу, в вопросе поликлиник - вам-то пойдёт на пользу" - сказл Президент.



Назарбаев также выразил понимание того, что область большая и есть с проблемы с беработицей, но переход на цифровизацию наоборот поднимет имидж области.



Напомним, что сегодня аким Астаны Асет Исекешев на расширенном заседании политического совета партии "Нұр Отан" доложил Президенту о реализации в столице мероприятий в рамках "Пяти социальных инициатив". Глава государства положительно оценил работу, проводимую в Астане.



Кроме того, президент подчеркнул, что государство делает всё возможное, чтобы бизнесу было выгодно работать.