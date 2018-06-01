Запуск беспилотников необходимо согласовывать с органами нацбезопасности

В последние годы беспилотные летательные средства получили широкое применение во многих сферах и выполняют разнообразные функции: от охранных до курьерских. Отдельного внимания заслуживает бум на рынке гражданских дронов, которые чаще всего используют для проведения фото- и видеосъемки. Однако далеко не все владельцы БПЛА в Казахстане знакомы с правилами использования. О правилах использования беспилотных летательных аппаратов с разъяснением выступило Министерство обороны Республики Казахстан. Об этом издательству Kapital.kz сообщили в пресс-службе МО РК.



Правила использования БПЛА регламентированы законом Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2018 года № 73 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники по воздушным судам -нарушителям воздушного пространства Республики Казахстан».



Согласно указанным нормативным правовым актам в период проведения охранных мероприятий полеты над населенными пунктами вне установленных маршрутов и полеты над охраняемыми объектами согласовываются с органами национальной безопасности и Службой государственной охраны РК. Кроме того, владельцы дронов должны обращаться с заявлением о постановке на учет в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации.



«Эксплуатация беспилотного летательного аппарата должна сводить к минимуму угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, повреждения (порчи) имущества, опасность для других воздушных судов при соблюдении условий, установленных Правилами использования воздушного пространства Республики Казахстан и эксплуатационной документацией беспилотного летательного аппарата», — значится в тексте закона.



Для каждого объекта, на котором проводятся работы, связанные с полетами беспилотных летательных аппаратов, собственником или органом, ответственным за эксплуатацию объекта, разрабатывается инструкция по взаимодействию с центрами управления воздушным движением, которая согласовывается с центром УВД, в районе ответственности которого находится объект, и утверждается ответственным лицом (руководителем) объекта.

Военные беспилотники будут производить в Казахстане



«В период проведения охранных мероприятий полеты воздушных судов над населенными пунктами согласовываются с органами национальной безопасности Службой государственной охраны Республики Казахстан не менее, чем за два рабочих дня до начала полетов, над охраняемыми объектами — не менее чем за 5 дней», — значится в правилах.



Кроме того, владельцам БПЛА необходимо предоставить план полета в главный центр УВД или ближайший орган управления воздушным движением.



План полета беспилотного летательного аппарата не подлежит направлению в органы обслуживания воздушного движения и (или) управления воздушным движением, если высота планируемого полета не превышает 50 метров от поверхности земли, а маршрут (планируемая траектория) полета проходит не ближе 5,5 км от ограждения аэродрома.



Беспилотный летательный аппарат не должен эксплуатироваться во время взлета и посадки — ближе 50 метров по горизонтали от любого человека (за исключением человека, управляющего беспилотным летательным аппаратом), другого транспортного средства, здания или сооружения, во время полета — ближе 100 метров по горизонтали от любого человека (за исключением человека, управляющего беспилотным летательным аппаратом), другого транспортного средства, здания или сооружения, во всех случаях ближе 150 метров по горизонтали от массового скопления людей и (или) транспортных средств, в запретных и опасных для полетов зонах, зонах ограничения полетов (за исключением полетов в интересах лиц, устанавливающих такие зоны).



Необходимо отметить, что за нарушение статьи 563 КоАП РК («Нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан») грозит штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге), для должностных лиц — 20 МРП (45 380 тенге).