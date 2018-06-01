Россельхознадзор запретил поставки продукции с трёх предприятий Казахстана

Запрет на поставку казахстанской молочной продукции действует с 1 июня 2018 года.



Россельхознадзор ввёл запрет на поставку молочной продукции с трёх казахстанских предприятий, сообщает "Интерфакс-Казахстан".



Под запрет попала продукция ТОО "Тайынша-Астык", ООО "Деп" и ТОО "Молпродукт". Запрет действует с 1 июня 2018 года.



Россельхознадзор подозревает Казахстан в реэкспорте белорусского сухого молока, к качеству которого у службы много претензий. Это подозрение связано с тем, что в 2018 году Казахстан резко увеличил поставки этой продукции в РФ.



Как показал анализ, по состоянию на 23 мая 2018 года Казахстан ввез в РФ 5,742 тыс. тонн этой продукции. До этого за весь 2017 год было поставлено всего 772 тонны.



Россельхознадзор планирует проверить казахстанских производителей сухого молока.



29 мая 2018 года Россельхознадзор уже предупредил о проверках производителей сухого молока РК.