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Россельхознадзор запретил поставки продукции с трёх предприятий Казахстана

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Россельхознадзор запретил поставки продукции с трёх предприятий Казахстана
Фото из открытых источников
Запрет на поставку казахстанской молочной продукции действует с 1 июня 2018 года.

Россельхознадзор ввёл запрет на поставку молочной продукции с трёх казахстанских предприятий, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Под запрет попала продукция ТОО "Тайынша-Астык", ООО "Деп" и ТОО "Молпродукт". Запрет действует с 1 июня 2018 года.

Россельхознадзор подозревает Казахстан в реэкспорте белорусского сухого молока, к качеству которого у службы много претензий. Это подозрение связано с тем, что в 2018 году Казахстан резко увеличил поставки этой продукции в РФ.

Как показал анализ, по состоянию на 23 мая 2018 года Казахстан ввез в РФ 5,742 тыс. тонн этой продукции. До этого за весь 2017 год было поставлено всего 772 тонны.

Россельхознадзор планирует проверить казахстанских производителей сухого молока.

29 мая 2018 года Россельхознадзор уже предупредил о проверках производителей сухого молока РК.
Источник: informburo.kz
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