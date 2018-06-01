"Развесистой клюквой" назвали историю с "убийством" Бабченко в Кремле

Любые утверждения о возможной причастности России к "убийству" журналиста Аркадия Бабченко - это инсинуации, всю историю в целом можно назвать "развесистой клюквой", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.



Ранее ряд СМИ написал, что непосредственным заказчиком "убийства" Бабченко является некий человек, который якобы работает в "фонде Путина".



"Если говорить серьезно, то, конечно, никаких фондов в России не существует. Любое утверждение о возможной причастности России к этой инсценировке является ни чем иным как инсинуацией, и оно не соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть существование в России такого "приватного фонда Путина".



Он добавил, что, "если говорить в шутку", то "не знаю, как язык Шекспира будет опять соперничать с великим и могучим, но вся история, все эти показания, любой трезво мыслящий человек, когда это читает или видит, вся история, показания являются ни чем иным, как развесистой клюквой".



"Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут", - заключил пресс-секретарь президента.



Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины.



Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко - украинца Бориса Германа, его арестовали на два месяца. В целом, по данным СБУ, заказчики из РФ планировали в Украине убийства 30 человек.