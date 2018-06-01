Назначен новый руководитель Нацбюро

Кайрат Сунтаев назначен руководителем Национального бюро по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Сунтаев Кайрат Имятович назначен руководителем Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции", - говорится в сообщении.
Талгат Татубаев освобожден от должности руководителя Нацбюро.
Кайрат Сунтаев родился 7 мая 1961 года. Ранее занимал должность главы Департамента Нацбюро по противодействию коррупции по Актюбинской области. В разное время работал в Администрации Президента, начальником ДВД Атырауской области, главой Следственного комитета МВД РК, заместителем прокурора Астаны.
Также Президент назначил Олжаса Бектенова заместителем председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.
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