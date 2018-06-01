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Авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за "невыносимо вонючего пассажира"

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за "невыносимо вонючего пассажира"
Фото из открытых источников
Самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов в Испанию, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за мужчины, источавшего столь сильный запах, что остальные путешественники жаловались на рвоту и обмороки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mirror.

По рассказам очевидцев, мужчина пах так, будто не мылся несколько недель. Экипаж пытался изолировать пассажира в туалете, но это не принесло желаемого результата и пилот принял решение приземляться в ближайшем аэропорту, где мужчину встретили медики.

Transavia Airlines подтвердила факт экстренной посадки Боинга-737.

"Самолет отклонился из-за причин медицинского характера, один из пассажиров на самом деле чуточку попахивал", – заявил представитель компании.

Это уже второй подобный случай с начала года, произошедший с этой авиакомпанией.

18 февраля рейс из Дубая в Амстердам был экстренно прерван в Вене из-за портившего воздух пассажира. Соседи мужчины просили его сдерживать порывы, но тот отказался. Члены экипажа тоже не предприняли никаких действий. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В итоге пилот принял решение о посадке.
Источник: kazpravda.kz
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