Авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за "невыносимо вонючего пассажира"

Самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов в Испанию, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за мужчины, источавшего столь сильный запах, что остальные путешественники жаловались на рвоту и обмороки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mirror.



По рассказам очевидцев, мужчина пах так, будто не мылся несколько недель. Экипаж пытался изолировать пассажира в туалете, но это не принесло желаемого результата и пилот принял решение приземляться в ближайшем аэропорту, где мужчину встретили медики.



Transavia Airlines подтвердила факт экстренной посадки Боинга-737.



"Самолет отклонился из-за причин медицинского характера, один из пассажиров на самом деле чуточку попахивал", – заявил представитель компании.



Это уже второй подобный случай с начала года, произошедший с этой авиакомпанией.



18 февраля рейс из Дубая в Амстердам был экстренно прерван в Вене из-за портившего воздух пассажира. Соседи мужчины просили его сдерживать порывы, но тот отказался. Члены экипажа тоже не предприняли никаких действий. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В итоге пилот принял решение о посадке.