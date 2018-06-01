Авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за "невыносимо вонючего пассажира"

Самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов в Испанию, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за мужчины, источавшего столь сильный запах, что остальные путешественники жаловались на рвоту и обмороки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mirror.
По рассказам очевидцев, мужчина пах так, будто не мылся несколько недель. Экипаж пытался изолировать пассажира в туалете, но это не принесло желаемого результата и пилот принял решение приземляться в ближайшем аэропорту, где мужчину встретили медики.
Transavia Airlines подтвердила факт экстренной посадки Боинга-737.
"Самолет отклонился из-за причин медицинского характера, один из пассажиров на самом деле чуточку попахивал", – заявил представитель компании.
Это уже второй подобный случай с начала года, произошедший с этой авиакомпанией.
18 февраля рейс из Дубая в Амстердам был экстренно прерван в Вене из-за портившего воздух пассажира. Соседи мужчины просили его сдерживать порывы, но тот отказался. Члены экипажа тоже не предприняли никаких действий. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В итоге пилот принял решение о посадке.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.