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Севрюг с чипами выпустили в Каспий в Атырау

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 19:46
Севрюг с чипами выпустили в Каспий в Атырау
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау рыбоводы Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода выпустили в море 37 севрюг, выловленных для воспроизводства поголовья этой рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В открытое море были доставлены 28 самцов и 9 самок севрюги. Это рыбины, выловленные как в этом году, так и в прошлом, которые перезимовали на заводе. От самок методом дойки была получена икра, а от самцов молоки. От всех выпущенных рыбин был взят биологический материал, под чешую вживлен чип, и они получили свой личный идентификационной код, состоящий из цифр», - рассказал главный инженер завода Болат Мухатжиев.

Напомним, рыба осетровых пород, поголовье которой катастрофически сократилось, вылавливается только для двух работающих в Атырау рыборазводных заводов. После получения икры и молоков ежегодно она выпускается в море.
Источник: Tengrinews.kz
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