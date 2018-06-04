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Математики назвали победителя чемпионата мира по футболу

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 06:40
Математики назвали победителя чемпионата мира по футболу
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Бразилия станет победителем чемпионата мира по футболу - 2018, а сборная России выйдет из группы с вероятностью примерно в 65 процентов, заявляют ученые из Университета Инсбрука.

"У Бразилии максимально высокие шансы на победу - вероятность ее чемпионства составляет около 16,6 процента. За ней следует Германия - она победит с вероятностью в 15,8 процента, и еще две команды, Испания и Франция, могут стать первыми с шансом в 12 процентов. Наиболее вероятный финал - встреча Бразилии и Германии", - пишут ученые из Университета Инсбрука (Австрия).

Вероятность исхода того или иного события, к примеру войн, гладиаторских поединков или сбора урожая, интересует людей еще со времен появления цивилизации. Помимо религиозных лидеров и шаманов, эту задачу давно пытаются решить математики и экономисты, специализирующиеся на изучении теории вероятностей, а также сотрудники букмекерских контор.

Кристоф Ляйтнер и Ахим Цайляйс, экономисты из Университета Инсбрука, примерили на себя роль осьминога Пауля и попытались предсказать результаты чемпионата мира по футболу, который начнется буквально через две недели в России, собрав данные из 26 ведущих букмекерских фирм мира.

В эти данные входили не только коэффициенты на победы команд в индивидуальных играх и в чемпионате в целом, но и индивидуальные пари и "частные" ставки на победу сборных, которые заключали отдельные люди на двух онлайн-платформах, посвященных подобным "конкурсам".

Объединив и усреднив эти данные, ученые пришли к выводу, что круг потенциальных чемпионов мира фактически не поменялся со времен ЧМ-2014 - помимо Бразилии, Германии, Испании и Франции, на это также претендуют Бельгия и Аргентина, шансы на победу которых составляют 8 и 7 процентов соответственно. Вероятность выигрыша всех остальных команд заметно ниже пяти процентов.

Россия в прогнозах австрийских экономистов находится в первой половине таблицы, занимая 12-е место, уступая Хорватии и Португалии, но обгоняя Польшу, Данию и Мексику. Самой слабой командой чемпионата станет Панама, а за ней следуют Саудовская Аравия, Тунис и Иран.

В групповом этапе, предсказывают ученые, сборная России, скорее всего, займет второе место, уступив первую позицию Уругваю. Вероятность ее выхода в первый раунд плей-офф достаточно высока - она превышает 65 процентов, что выше, чем аналогичный показатель для Хорватии, Мексики, Польши и других сборных с сопоставимой силой.

Что интересно, в целом букмекеры не верят в возможные успехи сборной России, выставляя на нее более высокие коэффициенты, чем на другие команды, и завышают шансы некоторых других команд, таких как сборная Египта. Это связано с тем, полагают ученые, что в нашей команде нет звезд мирового масштаба, а в сборной Египта и в других коллективах они есть.

Как подчеркивают исследователи, их прогнозы не являются рекомендациями для ставок и не гарантируют того, что в турнире обязательно победит Бразилия или любая другая команда из "большой шестерки", - вероятность обратного исхода гораздо выше. Поэтому они советуют просто смотреть чемпионат и наслаждаться игрой, а не переживать за свои ставки.
Источник: Tengrinews.kz
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