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Минздрав РК обратился к казахстанцам по поводу менингита

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 07:05
Минздрав РК обратился к казахстанцам по поводу менингита
Фото: kapital.kz
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин записал видеообращение к казахстанцам после рассылок в мессенджере WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

Бекшин сообщил, что сейчас по WhatsApp курсирует запись, на которой взволнованным голосом женщина призывает всех родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения, проводить лечение антибиотиками против менингита.

По заявлению санврача, Министерство здравоохранения РК не подтверждает данную информацию.

"Призываем вас не полагаться на недостоверные сведения, полученные из соцсетей, и пользоваться только информацией министерства", - призывает Бекшин.

Как рассказал Жандарбек Бекшин, ежегодно в Казахстане регистрируют от 62 до 424 случаев менингита, с летальностью до 21 случая. Заболеваемость также фиксируют и в странах, с которыми имеются тесные миграционные связи: например, только по итогам 1 квартала 2018 года зарегистрировано в России 257 случаев, в Армении - 31 случай, в Грузии - 39 случаев. Это свидетельствует о постоянной циркуляции возбудителя менингита.

Как правило, все случаи заболевания со смертельным исходом являются следствием позднего обращения за медицинской помощью, подчеркнул санврач:

«Теряются «золотые» часы, болезнь порой протекает скоротечно».

Бекшин рассказал о разрешенных мерах профилактики: рекомендации ограничить посещение мест скопления людей и торгово-развлекательных комплексов без необходимости, культурно-массовых мероприятий, проводимых в плохо вентилируемых помещениях.

«Рекомендуем ношение одноразовых масок в закрытых помещениях, автобусах, вагонах метро и других местах скопления людей. Ношение масок на улице нецелесообразно. Часто проветривать спальные помещения, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. При появлении симптомов простуды - кашель, чихание, боль в горле, головная боль, повышение температуры, появление сыпи - немедленно обращаться к врачу. Избегать переохлаждения, голодания, недосыпания и стрессов», - перечислил Бекшин.

Источник: zakon.kz
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