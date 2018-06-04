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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан попал в ТОП-30 стран с худшими дорогами

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Казахстан попал в ТОП-30 стран с худшими дорогами
Иллюстративное фото с сайта espresso.org.ua
Специалисты составили рейтинг государств по качеству дорог. Список из 137 стран, расположенных в порядке ухудшения качества автотрасс, возглавили ОАЭ, Сингапур и Швейцария, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт Всемирного экономического форума.

Эксперты оценивали дороги по шкале до 7 баллов. Лидер рейтинга набрал 6,4 балла.

Соединенные Штаты оказались на 10-м месте с 5,7 балла.

Самые ужасные дороги, согласно рейтингу, в Мавритании (2 балла), Конго и Гаити по (2,1 балла).

Казахстану с 2,9 балла отвели 115-е место, то есть 23-е с конца. Россия оказалась на строчку выше.
Источник: nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Kirilka
 babnik (Посетители) Сегодня, 11:07
Они наши внутри микрарайонов не видели вообще сказали ахнули сл времен динозавров остались
 
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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 10:34
все таки в тридцатке
 
 

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