Казахстан попал в ТОП-30 стран с худшими дорогами

Специалисты составили рейтинг государств по качеству дорог. Список из 137 стран, расположенных в порядке ухудшения качества автотрасс, возглавили ОАЭ, Сингапур и Швейцария, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт Всемирного экономического форума.



Эксперты оценивали дороги по шкале до 7 баллов. Лидер рейтинга набрал 6,4 балла.



Соединенные Штаты оказались на 10-м месте с 5,7 балла.



Самые ужасные дороги, согласно рейтингу, в Мавритании (2 балла), Конго и Гаити по (2,1 балла).



Казахстану с 2,9 балла отвели 115-е место, то есть 23-е с конца. Россия оказалась на строчку выше.