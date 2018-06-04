Вице-министр энергетики Джаксалиев взят под домашний арест - Нацбюро

Вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев взят под домашний арест. Об этом сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Национальным бюро по противодействию коррупции изобличены противоправные действия вице-министра энергетики Джаксалиева. В ходе приемке работ по очистке озера Щучинско-боровской курортной зоны. Он подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО "Аймак и К". Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 миллиона тенге, которые перечислены в дальнейшем подрядчику. Между тем, согласно выводов судебно-медицинской экспертизы стоимость невыполненных работ составила 746 миллионов тенге. В результате незаконных действий Джаксалиева, государству причинен ущерб на указанную сумму. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "домашний арест", - рассказал Нурлан Жахин.
Бакытжан Джаксалиев женат, у него трое детей. В разное время работал в компаниях KEGOC, "КОРЭМ", "Пауэр Инжиниринг", "КазТрансГаз" и "ИнтерГаз ЦА". Был вице-министром индустрии и новых технологий.
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