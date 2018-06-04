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Вице-министр энергетики Джаксалиев взят под домашний арест - Нацбюро

Просмотров:311 Опубликовано: Сегодня, 14:35
Вице-министр энергетики Джаксалиев взят под домашний арест - Нацбюро
Фото с сайта primeminister.kz
Вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев взят под домашний арест. Об этом сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Национальным бюро по противодействию коррупции изобличены противоправные действия вице-министра энергетики Джаксалиева. В ходе приемке работ по очистке озера Щучинско-боровской курортной зоны. Он подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО "Аймак и К". Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 миллиона тенге, которые перечислены в дальнейшем подрядчику. Между тем, согласно выводов судебно-медицинской экспертизы стоимость невыполненных работ составила 746 миллионов тенге. В результате незаконных действий Джаксалиева, государству причинен ущерб на указанную сумму. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "домашний арест", - рассказал Нурлан Жахин.

Бакытжан Джаксалиев женат, у него трое детей. В разное время работал в компаниях KEGOC, "КОРЭМ", "Пауэр Инжиниринг", "КазТрансГаз" и "ИнтерГаз ЦА". Был вице-министром индустрии и новых технологий.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Satuk (Посетители) Сегодня, 15:03
Просто тотальное воровство и где верхний эшелон власти министерства и министры дауж,на нары надо за такие деяния,а не под домашний арест как школьника за двойку.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • tolk
 Mackoi (Посетители) Сегодня, 14:48
До этого вице-министра Садибекова за это же задержали. Сколько их там кормилось на очистке озёр?
 
 

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