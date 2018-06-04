«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.78 KZT
  • €1 = 387.31 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вопрос экстрадиции Ертаева прокомментировали в Нацбюро

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Вопрос экстрадиции Ертаева прокомментировали в Нацбюро
Фото: forbes.kz
Национальное бюро по противодействию коррупции АДГСПК прокомментировало вопрос возможной экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан, передаёт корреспондент Bnews.kz.

Он был задержан в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана.

"Касательно подозреваемого Ертаева. Он задержан в Москве, подозревается в хищении денежных средств "Банка РБК". В настоящее время по нему проводятся экстрадиционные процедуры, решается вопрос об экстрадиции в Казахстан", - сообщил заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Асхат Жумагали в ходе брифинга.

Как отметили в Нацбюро, данный вопрос решают компетентные органы, а именно Генеральная прокуратура РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев попросил предоставить ему российское гражданство и политическое убежище.

По данным МВД, Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заёмных средств.

Сейчас Ертаев находится под домашним арестом в Москве.
Источник: bnews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика