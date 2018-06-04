Вопрос экстрадиции Ертаева прокомментировали в Нацбюро

Национальное бюро по противодействию коррупции АДГСПК прокомментировало вопрос возможной экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан, передаёт корреспондент Bnews.kz.



Он был задержан в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана.



"Касательно подозреваемого Ертаева. Он задержан в Москве, подозревается в хищении денежных средств "Банка РБК". В настоящее время по нему проводятся экстрадиционные процедуры, решается вопрос об экстрадиции в Казахстан", - сообщил заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Асхат Жумагали в ходе брифинга.



Как отметили в Нацбюро, данный вопрос решают компетентные органы, а именно Генеральная прокуратура РФ.



Напомним, ранее сообщалось, что бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев попросил предоставить ему российское гражданство и политическое убежище.



По данным МВД, Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заёмных средств.



Сейчас Ертаев находится под домашним арестом в Москве.