Кто чаще попадается на коррупции в Казахстане

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили о результатах деятельности Антикоррупционной службы за истекший период, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



Национальным бюро по противодействию коррупции АДГСПК за четыре месяца этого года зарегистрировано 1152 уголовных правонарушения, из которых 820 или 71 процент - коррупционные.



"Основную массу составляют факты взяточничества - 40 процентов (457), хищений - 33 процента (368). Всего по республике за коррупцию привлекается 390 лиц, их них руководители республиканского уровня - 8, областного - 32, городского и районного - 56. Больше всего коррупционных преступлений совершили сотрудники местных исполнительных органов - 139 (Карагандинская область - 20, ЮКО - 17, ВКО - 12), органов внутренних дел - 95, госдоходов - 37, сельского хозяйства - 21", - сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин в ходе брифинга о результатах деятельности Антикоррупционной службы.



По официальным данным, сумма установленного ущерба составила 4,2 миллиарда тенге. Это в два раза превышает показатели прошлого года (4 месяца 2017 года - 1,9 миллиарда тенге). В 2,5 раза увеличилась возмещаемость ущерба с 1,4 миллиарда тенге до 3,7, что в процентном соотношении составляет 88 процентов. Наложен арест на имущество на сумму 636 миллиона тенге.



"В рамках поручения Главы государства снижена репрессивность уголовного процесса. Хочу отметить, что в два раза снижено количество задержанных лиц (со 153 до 75), в три раза сокращено количество арестованных лиц (со 114 до 42), 68 процентов осужденных за взятки привлечены к кратным штрафам", - сообщил в ходе брифинга Нурлан Жахин.



Сегодня стало известно, что под домашний арест взят еще один вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев. Он подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО "Аймак и К".