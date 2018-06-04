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Россияне бросились скупать дешевый бензин в интернете

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 16:48
Россияне бросились скупать дешевый бензин в интернете
Фото: РИА Новости
Россияне чаще стали искать бензин в интернете. Спрос вырос на фоне резкого увеличения цен на топливо в конце мая. Об этом свидетельствуют данные интернет-площадки «Юла», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно информации сервиса, число поисковых запросов бензина за последний месяц выросло в два раза. При этом чаще всего пользователи «Юлы» ищут дизельное топливо, которое за последние несколько недель выросло в цене сильнее всего. На дизель приходится 43 процента поисковых запросов.

На втором месте бензин АИ-92, на него приходится 29 процентов запросов, третье место у АИ-95 — 25 процентов пользователей искали именно его. АИ-80 и АИ-98 практически не ищут, на них приходится всего два и один процент запросов соответственно.

Сервис отмечает, что средние цены на топливо на «Юле» с начала 2018 года выросли на 18,5 процентов. Причем больше всего подорожал бензин АИ-80 — примерно на 10 рублей до 34 рублей за литр. АИ-92 с начала года вырос на 20 процентов, до 36 рублей за литр. До 40 рублей за литр вырос в цене бензин АИ-95, дизельное топливо подорожало до 30 рублей за литр.

В субботу, 2 июня, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что снижения цен на бензин россиянам ждать не стоит — российские нефтяные компании могут только зафиксировать цены на текущем уровне. Резкий скачок цен на бензин произошел на неделе с 21 по 27 мая — стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.

Рост цен на бензин уже привел к массовому недовольству среди россиян, некоторые из которых даже вышли на акции протеста. А один из депутатов был вынужден отказаться от автомобиля и пересесть на лошадь.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 17:27
Вот почему Астана отказалась от ввоза Российского бензина на три месяца.
 
 

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