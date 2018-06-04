В Казахстане с июля повысят пенсии

С 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа. Об этом заявила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент LS.
"Размер базовой пенсии, выплачиваемой государством из бюджета всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе. Если сегодня все пенсионеры получают одинаковую базовую пенсию в размере 54% от величины прожиточного уровня (ПМ), то есть 15 274 тенге, то с 1 июля текущего года ее размер будет увеличиваться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе", - рассказала она.
Таким образом, минимальный уровень базовой пенсии в размере 54% от ПМ будет устанавливаться гражданам, имеющим стаж менее 10 лет или вовсе не имеющим его. За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2%. Базовую пенсию в максимальном размере - 28 284 тенге будут получать граждане, имеющие трудовой стаж 33 и более лет.
При этом в стаж участия в пенсионной системе будет включаться: выработанный до 1 января 1998 года и учтенный при назначении солидарной пенсии; стаж с 1998 года, на основе периодов уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему.
"Такие новшества будут распространяться как на будущих, так и на состоявшихся пенсионеров, численность которых на сегодняшний день составляет – 2,1 млн человек. Им всем с июля будет произведен единовременный автоматический перерасчет базовой пенсии, без истребования дополнительных документов", - продолжила вице-министр.
В результате ожидается, что средний размер базовой пенсии составит порядка 25,4 тыс. тенге. При этом порядка 44% или 947 тыс. пенсионеров будут получать базовую пенсию в максимальном размере, и еще 956 тыс. человек (44,5%) будут получать в размере от 20,9 тыс. до 28,2 тыс. тенге (от 74% до 100% от ПМ).
"На эти цели в республиканском бюджете предусмотрены средства в сумме - 128 млрд тенге", - резюмировала она.
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