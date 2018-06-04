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Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 9%

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 18:52
Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 9%
© Sputnik
АСТАНА, 4 июн — Sputnik. Национальный Банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до уровня 9%, с сохранением симметричного коридора процентных ставок на уровне +/-1%.

"Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности снижены до уровней 10% и 8% соответственно", — сообщил глава финрегулятора Данияр Акишев, выступая перед телевизионными СМИ.

Он отметил, что официальная ставка рефинансирования вслед за уровнем базовой ставки снижена до 9%. Данное решение было обусловлено продолжающимся снижением уровня годовой инфляции и инфляционных ожиданий населения, а также благоприятными тенденциями на мировых рынках нефти, пояснили в Нацбанке.

По данным Нацбанка, годовая инфляция в мае продолжила снижение внутри целевого коридора и составила 6,2%.

"Новый уровень базовой ставки, по нашим оценкам, будет способствовать сохранению инфляции внутри целевого коридора на текущий и следующий год, а также достижению среднесрочного ориентира по инфляции в 4% к концу 2020 года", — рассказал Данияр Акишев.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 июля.
Источник: sputniknews.kz
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