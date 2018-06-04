Ущерб от коррупции подсчитали в Казахстане

За период деятельности Нацбюро по противодействию коррупции (2015-2018 годы) пресечено порядка девяти тысяч фактов коррупции, за их совершение к уголовной ответственности привлечено свыше трех тысяч лиц.



Национальное бюро сегодня стало действенным механизмом борьбы с коррупцией. Об этом свидетельствуют результаты его работы. Раскрыт ряд преступных схем хищения и взяточничества с привлечением к уголовной ответственности высокопоставленных должностных лиц. Среди них: бывшие министры, вице-министры, председатели комитетов, акимы, а также высокопоставленные чиновники от здравоохранения, правоохранительных органов и другие.



Установлен ущерб в размере порядка 70 миллиардов тенге, из которых почти половина, или 32 миллиарда тенге, возмещены в доход государства. Вследствие комплекса принятых мер расследованием завершено резонансное уголовное дело в отношении Аблязова и его сообщников, совершивших хищение 7,5 миллиарда долларов активов БТА Банка. Следствием достоверно установлено, что похищенные деньги являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами иностранных инвесторов.



Наряду с уголовными мерами в работе Антикоррупционной службы широко применяются механизмы профилактики коррупции, предусмотренные новым законом "О противодействии коррупции". На основе результатов оперативно-следственной практики проводится анализ коррупционных рисков в конкретной сфере на предмет установления причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.



Анализу подвергнуты 12 общественно значимых сфер (здравоохранение, среднее образование, дошкольное воспитание, сельское хозяйство, земельные отношения, дорожное строительство, спорт, геология и недропользование, государственный аудит, экология, оборот лекарственных средств, квазигосударственный сектор).



Выработанные по их результатам рекомендации поддержаны Администрацией Президента и уже нашли отражение в девяти законах, 42 подзаконных актах, девяти новых стандартах госуслуг. Например, по рекомендациям Нацбюро вводится госрегулирование цен на все медикаменты, устанавливаются лимиты наценок на лекарства, осуществляется переход к электронным закупкам лекарственных средств и медицинских изделий.



В сельском хозяйстве автоматизирован процесс выдачи субсидий, исключен погектарный порядок субсидирования, ряд процедур по оказанию госуслуг переводится в электронный формат. В сфере земельных отношений создается единый реестр граждан, претендующих на получение земельного участка для ИЖС с автоматизацией очередности, внедряется единая система градостроительного кадастра. Принимаемые меры позволили добиться положительной тенденции в Индексе восприятия коррупции Transparency International.



По итогам 2017 года Казахстан занял 122-е место в рейтинге, улучшив свои показатели в сравнении с предыдущим годом на девять позиций. Рекордный показатель в 31 балл позволил выйти из категории наиболее коррумпированных стран.