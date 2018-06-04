"Снимающего порчу" котенка продают в России за 1 миллион рублей

Россиянин продает за один миллион рублей котенка, который, по его словам, способен снимать порчу, сообщает РИА Новости.



Объявление о продаже "милого котенка" за 999 тысяч рублей выставлено на одном из популярных сайтов продаж. В объявлении указывается, что котенку две недели, он мальчик и продавец готов к торгу.



"Котик порчу снимает", - пояснил столь высокую цену житель города Таганрог Константин.



Продавец уточнил, что "десятки людей уже прошло через это (снятие порчи)". Продать животное Константин решил из-за сложно материального положения. Звонят по объявлению довольно много. При этом один молодой человек, по его словам, намерен через неделю уже забрать котенка.