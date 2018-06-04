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57 человек оказались в реанимации из-за менингита в Нидерландах

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 22:26
57 человек оказались в реанимации из-за менингита в Нидерландах
Фото из открытых источников
В Нидерландах отмечается рекордное количество заразившихся менингитом. По данным Национального института здравоохранения и охраны окружающей среды (RIVM), с начала года в королевстве 11 человек умерли из-за этой инфекции, передает Today.kz со ссылкой на nltimes.nl.

В Нидерландах возбудителем менингококковой инфекции является серогруппа W. "В 2018 году 57 человек оказались в реанимации и 11 человек умерли из-за этой бактерии", – такие цифры приводит институт.

По данным газеты, в 2017 году за весь год погибло столько же человек. В Королевстве отмечается нехватка вакцин. "В прошлом году правительство решило, что дети в возрасте 1,2 года и ученики начальной школы должны быть вакцинированы против этого опасного варианта менингита. На настоящий момент из-за нехватки вакцины 14-летние подростки вынуждены ждать своей вакцины до октября", – отмечают в издании.

Как сообщается, этот вариант менингита быстро развивается. Никто не умирал от менингококковой бактерии типа W до 2015 года и только около четырех человек заболевали каждый год. Теперь же наблюдается увеличение заболеваемости. В первые четыре месяца прошлого года 27 человек были госпитализированы с менингитом типа W. За тот же период этого года из-за этой бактерии в больницу попало 50 человек.

"Первыми признаками инфекции менингита являются симптомы, связанные с простудой и гриппом. После этого все быстро ухудшается. Явным признаком менингита является скованность мышц шеи. Человек может умереть в течение 24 часов после заражения", – говорится в статье.
Источник: today.kz
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