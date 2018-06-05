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Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний в РК

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 06:38
Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний в РК
Иллюстративное фото: pixabay.com
Список социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, предлагают значительно сократить. Об этом говорится в проекте приказа министра здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Согласно новой редакции, в списке останутся четыре пункта вместо 13 имеющихся: туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства и расстройства поведения. Хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные заболевания и болезни нервной системы предлагается исключить из списка.

Публичное обсуждение проекта приказа завершается 6 июня 2018 года.

В Казахстане в 2016 году было зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями. В свою очередь, по данным на октябрь 2017 года, около 300 тысяч казахстанцев больны сахарным диабетом.

Как сообщали в Минздраве в 2017 году, все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям, входящим в вышеуказанный перечень.
Источник: Tengrinews.kz
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