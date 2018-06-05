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Президент ФИДЕ призвал признать Узбекистан родиной шахмат

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 06:41
Президент ФИДЕ призвал признать Узбекистан родиной шахмат
Фото с сайта olympic.uz
Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что Узбекистан является родиной шахмат. В ближайшее время ФИДЕ обратится в Международный олимпийский комитет с просьбой официально признать этот факт, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Илюмжинов отметил, что родиной шахмат является не Пакистан, Индия или Иран, а Узбекистан. Это не просто слова, а факт, который изучали представители науки и истории, и показали результаты научных исследований. При этом глава ФИДЕ не конкретизировал, какими именно научными трудами он оперирует.

Илюмжинов посетил Ташкент, чтобы принять участие в отчетно-выборной конференции федерации шахмат Узбекистана. Основным вопросом собрания было избрание президента организации. В этой должности единогласно утвержден первый заместитель директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) Дмитрий Ли.

Также единогласно кандидатом на пост президента ФИДЕ был выдвинут ее действующий руководитель Кирсан Илюмжинов, переизбиравшийся на эту должность уже семь раз.
Источник: Tengrinews.kz
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