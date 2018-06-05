Минздрав проявляет непростительную медлительность - Токаев о ситуации с менингитом

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с заболеваемостью менингитом в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность", - написал Токаев в своем микроблоге в Twitter.



По его словам, депутаты Сената Парламента обратятся с запросом в правительство.



Напомним, ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что в 2018 году было зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом. 12 случаев были летальными, среди умерших пятеро детей. В списке заболевших 18 детей до 14 лет.



Он также заявил, что в Казахстане пока не будут объявлять карантин в связи с ситуацией с менингококковой инфекцией. Биртанов назвал массовую вакцинацию против менингококка "неэффективным и достаточно затратным мероприятием". Тем не менее министр пообещал, что не допустит спекулятивных цен и завышения стоимости лекарств и вакцин от менингита.



Вечером 4 июня в Талдыкоргане скончался 17-летний парень. Студент одного из колледжей города стал 13-й жертвой менингококковой инфекции.