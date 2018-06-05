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Минздрав проявляет непростительную медлительность - Токаев о ситуации с менингитом

Просмотров:280 Опубликовано: Сегодня, 08:14
Минздрав проявляет непростительную медлительность - Токаев о ситуации с менингитом
Фото Турар Казангапов©
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с заболеваемостью менингитом в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность", - написал Токаев в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, депутаты Сената Парламента обратятся с запросом в правительство.

Напомним, ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что в 2018 году было зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом. 12 случаев были летальными, среди умерших пятеро детей. В списке заболевших 18 детей до 14 лет.

Он также заявил, что в Казахстане пока не будут объявлять карантин в связи с ситуацией с менингококковой инфекцией. Биртанов назвал массовую вакцинацию против менингококка "неэффективным и достаточно затратным мероприятием". Тем не менее министр пообещал, что не допустит спекулятивных цен и завышения стоимости лекарств и вакцин от менингита.

Вечером 4 июня в Талдыкоргане скончался 17-летний парень. Студент одного из колледжей города стал 13-й жертвой менингококковой инфекции.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Kirilka (Посетители) Сегодня, 08:22
Вот и мед страхование обязательное, наши деньги на нас же и жалеют angry
 
 

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