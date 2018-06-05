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Количество заболевших растет - Сагинтаев о ситуации с менингококком

Просмотров:521 Опубликовано: Сегодня, 10:05
Количество заболевших растет - Сагинтаев о ситуации с менингококком
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев потребовал отчета по ситуации с менингококковой инфекцией в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Количество заболевших растет. К сожалению, есть смертельные случаи. Прошу дать пояснения. В обществе сейчас активно обсуждается, какая ситуация на данный момент. Прошу рассказать о принимаемых мерах", - обратился премьер к министру здравоохранения Елжану Биртанову.

После доклада министра Сагинтаев заявил о необходимости лучше проводить разъяснительную работу с населением.

"Этот вопрос вызывает озабоченность. В соцсетях идет много обсуждений, то, что вы говорите, не до всех доходит. Каждый случай надо открыто разъяснить, довести до народа. Второй вопрос - вакцины, нужно делать ее или нет. Вчера ко мне на прием пришел руководитель крупного предприятия и спросил, нужно ли ему вакцинировать всех рабочих, потому что рабочие обеспокоены. Никто до них эту информацию не доводил. Стоимость вакцины очень высокая: в одной области 40 тысяч, в другой 20 тысяч тенге. В этой ситуации министерство и акимы должны взять вопрос на контроль и снизить цены на вакцины. Не надо сеять панику", - заметил Сагинтаев.

Премьер-министр попросил акимов взять под контроль ситуацию на местах и обеспечить доступ населения к больницам.

"Другой вопрос - больницы не принимают больных, деля их на жителей области и города. Ведь в таких случаях надо действовать оперативно. Вчера читаем: из Талгара в Каскелен два часа. Мать рассказала, что потеряла ребенка за три часа. Столько времени нужно, чтобы добраться из Талгара в Каскелен. Почему пациента не приняли в Алматы? Почему в таких ситуациях вы в срочном порядке не издаете приказы? Если это решение акимов, им нужно сказать, чтобы с этой инфекцией больные все принимались во всех больницах. В этом вопросе есть недостатки в работе, Елжан Амантаевич, сегодня отправляйтесь в дорогу и посмотрите все своими глазами, примите необходимые решения и займитесь разъяснениями народу", - поручил премьер-министр.

Напомним, в Казахстане пока не будут объявлять карантин в связи с ситуацией с менингококковой инфекцией, от которой скончались 12 человек с начала года. Позже стало известно о смерти 17-летнего жителя Талдыкоргана. Министр здравоохранения Елжан Биртанов назвал массовую вакцинацию против менингококка "неэффективным и достаточно затратным мероприятием". Тем не менее министр пообещал, что не допустит спекулятивных цен и завышения стоимости лекарств и вакцин от менингита.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 13:31
Доподлинно знаю,что в спирте никакие бактерии не живут или не выживают вот вам и вакцина по доступной цене. lol
 
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 sergbodr (Посетители) Сегодня, 13:08
А никто не знает, почему такая цена на вакцину сложилась? Может быть они и запустили вирус? (шутка, но...)

 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:10
Ákim, sheneýlik, mınıstirdiń perzentteri ólip jatsa, myna kisi basqasha sóıler yedi...
 
 

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