Банки Казахстана получат по программе "7-20-25" 200 миллиардов тенге

Казахстанские банки, как сообщил заместитель председателя Национального банка РК Алпысбай Ахметов, скоро получат от государства транш в 200 миллиардов долларов. Эти деньги предназначаются для реализации жилищной госпрограммы "7-20-25", передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Деньги, рассказал Ахметов на расширенно заседании комитета Сената Парламента РК по финансам и бюджету, будут выделены в ближайшее время. В перспективе, отметил он, сумма будет возрастет до одного триллиона тенге. Это позволит увеличить текущий объем ипотечного портфеля в банках до двух триллионов тенге. Замглавы Нацбанк привел данные по кредитованию за январь-апрель 2018 года.
"Выдача новых кредитов увеличилась на 27 процентов или на 814 миллиардов тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате кредитный портфель банка по итогам апреля вырос в годовом выражении на 12,1 процента, если не учитывать влияние мер Нацбанка прошлого года, связанных с оздоровлением банковского сектора", – сообщил Алпысбай Ахметов.
Он также уточнил, что для обеспечения долгосрочного кредитования Нацбанк реализует ряд инициатив, некоторые из которых призваны "удлинить" сроки фондирования банков.
Напомним, в Казахстане в 2018 году стартует реализация жилищной программы "7-20-25", которая должна обеспечить широкие массы населения жильем по доступным ценам. Данная раота будет возложена на новую нацкомпанию АО "Ипотечная компания "Баспана". 4 мая председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал, какие действия необходимо будет предпринять, что стать участников программы и купить жилье.
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