«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Июня
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.73 KZT
  • €1 = 387.88 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Банки Казахстана получат по программе "7-20-25" 200 миллиардов тенге

Просмотров:176 Опубликовано: Сегодня, 12:03
Банки Казахстана получат по программе "7-20-25" 200 миллиардов тенге
Фото: © Арман Мухатов
Казахстанские банки, как сообщил заместитель председателя Национального банка РК Алпысбай Ахметов, скоро получат от государства транш в 200 миллиардов долларов. Эти деньги предназначаются для реализации жилищной госпрограммы "7-20-25", передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Деньги, рассказал Ахметов на расширенно заседании комитета Сената Парламента РК по финансам и бюджету, будут выделены в ближайшее время. В перспективе, отметил он, сумма будет возрастет до одного триллиона тенге. Это позволит увеличить текущий объем ипотечного портфеля в банках до двух триллионов тенге.
Замглавы Нацбанк привел данные по кредитованию за январь-апрель 2018 года.

"Выдача новых кредитов увеличилась на 27 процентов или на 814 миллиардов тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате кредитный портфель банка по итогам апреля вырос в годовом выражении на 12,1 процента, если не учитывать влияние мер Нацбанка прошлого года, связанных с оздоровлением банковского сектора", – сообщил Алпысбай Ахметов.

Он также уточнил, что для обеспечения долгосрочного кредитования Нацбанк реализует ряд инициатив, некоторые из которых призваны "удлинить" сроки фондирования банков.

Напомним, в Казахстане в 2018 году стартует реализация жилищной программы "7-20-25", которая должна обеспечить широкие массы населения жильем по доступным ценам. Данная раота будет возложена на новую нацкомпанию АО "Ипотечная компания "Баспана". 4 мая председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал, какие действия необходимо будет предпринять, что стать участников программы и купить жилье.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:27
Bul baģdarlamanyń qalyqqa paıdaly bolatyny ýaqyt kórsetedi. Paıdasy bolmasa, qalyqtyń dymy ketpeıdi.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sergbodr (Посетители) Сегодня, 13:06
Я думаю, что это будут снова Халык и Казком, а то настораживает, что сразу не сообщают о тех банках, кто получит этот транш!

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика