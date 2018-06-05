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Ученые нашли способ выявить опасные болезни с помощью курсора мыши

Просмотров:38 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Ученые нашли способ выявить опасные болезни с помощью курсора мыши
Фото РИА Новости
Особенности использования компьютерной мыши могут помочь в диагностировании болезней Паркинсона и Альцгеймера, говорится в совместной работе Университета Дьюка и Microsoft, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

В ходе исследования специалисты с помощью искусственного интеллекта проанализировали 31 миллион запросов в поисковой системе Bing. Авторы работы сравнили поведение людей, интересующихся симптомами болезней Паркинсона и Альцгеймера, с контрольной группой.

Выяснилось, что дрожащий курсор мыши, медленная прокрутка страниц и повторный поиск информации в Сети могут являться ранними признаками развития этих болезней.

Авторы исследования подчеркивают, что их метод выявления Паркинсона и Альцгеймера не требует посещения врачей и специального оборудования. Они надеются, что на основе их результатов в будущем получится создать программное обеспечение, которое сможет выявлять эти болезни раньше медиков.
Источник: kazpravda.kz
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