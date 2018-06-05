Ситуация с менингитом: Казахстанцам рекомендуют носить маски

В связи со сложившейся ситуацией с менингитом главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин рекомендует казахстанцам носить маски, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Особенно в час пик, когда едем в транспорте, там, действительно, мы чуть ли не в затылок друг другу дышим. Поэтому мы рекомендуем надевать одноразовые маски. Если это многоразовая маска, после поездки ее горячим утюгом можно погладить или постирать. Если одноразовые маски, максимум два часа можно ею пользоваться, после этого она уже негодна к употреблению", - рассказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Бекшин на брифинге в Астане.



"Одноразовые сразу нужно выкидывать. Более двух-трех часов маски носить не рекомендуется, потому что при дыхании образуется влажная теплая среда, где могут размножаться бактерии и вирусы. Поэтому рекомендуется через каждые два-три часа менять эти маски. Хотя говорят, что надевать маски должны больные люди. Больные люди не должны ездить в общественном транспорте. Они не должны посещать различные мероприятия и места. Маски должны надевать, чтобы не заболеть. Я считаю, что в метро в часы пик это нормально", - отметил Жандарбек Бекшин.



Ранее министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что в 2018 году было зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом. 12 случаев были летальными, среди умерших пятеро детей. В списке заболевших 18 детей до 14 лет.



Накануне стало известно еще об одном скончавшемся. В Талдыкоргане от менингококковой инфекции умер 17-летний парень.



Спикер Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу происходящей ситуации с менингитом. "Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность", - написал на своей странице в соцсети Токаев.