Минздрав открыл горячую линию по вопросам профилактики менингита

Круглосуточные Call-центры по вопросам профилактики менингита действуют по всей территории Казахстана, и в них можно получить консультацию инфекциониста или эпидемиолога по всем возникающим у населения вопросам, передает Zakon.kz.



Контакты Call-центров по областям:



Республиканский call-центр: 8 71 72 554900



г. Астана: 1430



г. Алматы: 8 7273 000 103



Алматинская область: 8 7182 411-212



Акмолинская область: 8 800 080 6481



Актюбинская область: 8 7132 907 070, 8702 5020093



Атырауская область: 8 7122 98-02-92, whatsApp 8 778 007-20-21



ВКО: 8 7232 70 11 31



Жамбылская область: 8 7262 555-160



Западно-Казахстанская область: 8 7112 24-00-06



Мангистауская область: 8 702 0292929



Павлодарская область: 8 7182 66-24-99, 8702 300 15 17



Карагандинская область: 8 7212 955-559



Кызылординская область: 8 7242 400 -001



Северо-Казахстанская область: 8 800 808103



Южно-Казахстанская область: 8 7252 39-31-60



Костанайской области Колл центр тел: 87142 393 777