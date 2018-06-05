Школы и ученики смогут выбрать предметы, которые хотят изучать на английском

У Министерства образования изменилась стратегия по переходу обучения в школах на английский язык. Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ответе на депутатский запрос, передает Zakon.kz.
Как сообщалось ранее, с 2019 года в казахстанских школах обучение по некоторым предметам в 10-11 классах будет проходить на английском языке. Депутат мажилиса озаботился вопросом: "Как будет выполнена эта задача, если на 1 января 2018 года число учителей, полноценно преподающих на английском языке, составляет всего 2% от потребности. При этом времени на реализацию проекта осталось меньше года.
Комментируя данный запрос, министр образования и науки Ерлан Сагадиев отметил, что, чтобы обеспечить обучение всех 4 предметов на английском языке, включая малокомплектные школы, нужна 31 тысяча учителей.
"Сейчас у Министерства стратегия изменилась - школам дается право выбора от 1 до 4 предметов преподавать на английском, в зависимости от их желания и желания самого класса, и их родителей. Это не столько связано с преподавателями, сколько с тем, что население и учительская общественность требовала права выбора. Мы на это пошли" - отметил Сагадиев.
Он сообщил, что в этом году был первый год обучения. 12,5 тысяч преподавателей пришли на курсы, из них 2 тысячи приступили к преподаванию.
"Не все их них получают доплату, мы сейчас вопрос до конца доводим, еще 2000 преподавателей с сентября приступят, изъявили такое желание. 8300 продолжат обучение до уровня В2, без которого мы не можем их запустить в класс, как и было запланировано. Плюс 6 тысяч выпускников педагогических факультетов на уровне бакалавриата и магистратуры обучаются преподаванию на английском языке. За 2 года мы с этой задачей не справимся, но я думаю, что за 3-4, возможно, все школы перейдут к преподаванию отдельных предметов на английском языке, минимум 1, максимум в 10-11 классах по всей стране", - считает министр образования и науки РК.
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