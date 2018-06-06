Семья поколениями передавала по наследству Коран. Случайно выяснилось, что это уголовный кодекс

В Башкирии семья Зинатуллиных почти целый век бережно хранила у себя издание на арабском языке, считая, что это Коран. Совершенно случайно выяснилось, что вместо священного писания из поколения в поколение передавался уголовный кодекс, сообщает "Уфа1.ру".
По словам Рафии Зинатуллиной, ее мать предписывала хранить книгу в тканевой обертке. "Мать говорила, что книга святая, там Коран, а вы читать не умеете, своими грязными руками вам нельзя ее трогать", - рассказала пенсионерка журналистам ГТРК "Башкортостан".
Реликвию клали под подушку младенцам. Считалось, что они будут меньше плакать, да и вообще будут спокойнее. Книга и правда оказала воздействие на детей: те выросли и пошли работать в полицию. Со службой во внутренних органах связали свои жизни родной брат Рафии Хисматовны и ее сын.
Однажды пожилая женщина открыла книгу на последней странице и увидела надпись мелким шрифтом, которая и расставила все по местам. Оказалось, что на самом деле это не Коран, а уникальное издание уголовного кодекса на арабском языке, вышедшее в свет еще в 1926 году.
К 300-летию образования полиции семья передала семейную реликвию в музей МВД.
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