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Мужчина нашел останки бывшего мужа своей жены, копая картошку в огороде

Просмотров:438 Опубликовано: Сегодня, 07:28
Мужчина нашел останки бывшего мужа своей жены, копая картошку в огороде
Иллюстративное фото: РИА Новости
В селе Лузино Омской области местный житель вскапывал огород, чтобы посадить картошку, но обнаружил в земле череп и кости. Позже выяснилось, что останки принадлежали бывшему мужу его 60-летней супруги, сообщает L!FE.

По данным следствия, убийство произошло еще в 1997 году. Экс-супруг женщины работал вахтовым методом на севере, а когда приезжал домой, бил и оскорблял свою супругу.

По словам женщины, во время одной из ссор она схватилась за топор и несколько раз ударила мужа по голове. Затем расчленила тело и закопала останки в огороде. У мужчины не было родственников, поэтому его никто не стал искать. Соседям исчезновение мужа женщина объяснила тем, что он снова отправился на заработки на север.

Мужчина нашел останки бывшего мужа своей жены, копая картошку в огороде


"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства преступления. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Между тем, как пишет газета "Известия", в данной ситуации предполагаемая убийца, даже если ее вину полностью установят, будет освобождена от уголовного наказания.

"В соответствии со статьей 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в связи с истечением срока давности. По общему правилу за умышленное убийство без отягчающих (относится к категории тяжких преступлений) такой срок составляет 15 лет", - поясняет издание.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:58
Tereńirek qazyp, kómip tastaý kerek yedi ģoı.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 08:48
Бабка молодец, только респект.
 
 

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