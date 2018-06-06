Казахстанских депутатов возмутила непомерно высокая зарплата иностранных специалистов

Консультативные услуги специалистов за-за рубежа превышают зарплаты казахстанских коллег в разы, а их исследования стоят дороже в 60 раз. Этот вопрос не на шутку обеспокоил мажилисменов, передает КТК
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Причем, организации и ведомства, чтобы заплатить иностранцам, прибегают к займам.
«Целые аппараты и министерства сидят! Нет, надо взять деньги под проценты заемные, пригласить зарубежных специалистов, как вы сами говорите, Соединенные Штаты, Европейский союз», - заявил председатель мажилиса парламента РК Нурлан Нигматулин.
В результате поднятой темы выяснилось, что в стране отсутствует единая база данных работников, с помощью которой можно было бы отслеживать размер окладов иностранцев.
Между тем, Счетным комитетом предложено упорядочить этот момент и создать центр по привлечению специалистов.
«К примеру, имеют место исследования с идентичными целями и предметом изучения с разницей в стоимости более чем в 60 раз – 5,312 миллионов тенге», - отметила руководитель Счетного комитета Наталья Годунова.
Весь корень проблемы кроется в том, что в Казахстане не разработаны механизмы по определению цен на исследования.