Головкин попал в список богатейших спортсменов мира

Лист самых высокооплачиваемых спортсменов мира вновь возглавил Флойд Мэйвезер. По итогам 2017 года доходы Мэйвезера превысили доходы его ближайших конкурентов, футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, передает Sports.kz.



41-летний экс-чемпион мира по боксу не занимал лидирующую позицию в 2016 году, но после того как Мэйвезер провел кассовый поединок с Макгрегором, он снова вернулся на 1-ое место по итогам 2017 года.



Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) – на 72 месте, причем "Канело", переговоры о рематче с которым ведет команда казахстанского боксера, занимает 15-ю строчку.







Список спортсменов по версии Forbes:



1. Флойд Мэйвезер (США, бокс) – $285 млн;



2. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – $111 млн;



3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – $108 млн;



4. Конор МакГрегор (Ирландия, ММА) – $99 млн;



5. Неймар (Бразилия, футбол) – $90 млн;



6. ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол) – $85,5 млн;



7. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – $77,2 млн



8. Стефен Карри (США, баскетбол) – $76,9 млн;



9. Мэтт Райан (США, американский футбол) – $67,3 млн;



10. Мэттью Стэффорд (США, американский футбол) – $59,5 млн;



…72. Геннадий Головкин (Казахстан, бокс) – $25 млн долларов.