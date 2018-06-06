Головкин попал в список богатейших спортсменов мира

Лист самых высокооплачиваемых спортсменов мира вновь возглавил Флойд Мэйвезер. По итогам 2017 года доходы Мэйвезера превысили доходы его ближайших конкурентов, футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, передает Sports.kz.
41-летний экс-чемпион мира по боксу не занимал лидирующую позицию в 2016 году, но после того как Мэйвезер провел кассовый поединок с Макгрегором, он снова вернулся на 1-ое место по итогам 2017 года.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) – на 72 месте, причем "Канело", переговоры о рематче с которым ведет команда казахстанского боксера, занимает 15-ю строчку.
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