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Головкин попал в список богатейших спортсменов мира

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 09:20
Головкин попал в список богатейших спортсменов мира
Геннадий Головкин. Источник: Twitter
Лист самых высокооплачиваемых спортсменов мира вновь возглавил Флойд Мэйвезер. По итогам 2017 года доходы Мэйвезера превысили доходы его ближайших конкурентов, футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, передает Sports.kz.

41-летний экс-чемпион мира по боксу не занимал лидирующую позицию в 2016 году, но после того как Мэйвезер провел кассовый поединок с Макгрегором, он снова вернулся на 1-ое место по итогам 2017 года.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) – на 72 месте, причем "Канело", переговоры о рематче с которым ведет команда казахстанского боксера, занимает 15-ю строчку.



Список спортсменов по версии Forbes:

1. Флойд Мэйвезер (США, бокс) – $285 млн;

2. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – $111 млн;

3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – $108 млн;

4. Конор МакГрегор (Ирландия, ММА) – $99 млн;

5. Неймар (Бразилия, футбол) – $90 млн;

6. ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол) – $85,5 млн;

7. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – $77,2 млн

8. Стефен Карри (США, баскетбол) – $76,9 млн;

9. Мэтт Райан (США, американский футбол) – $67,3 млн;

10. Мэттью Стэффорд (США, американский футбол) – $59,5 млн;

…72. Геннадий Головкин (Казахстан, бокс) – $25 млн долларов.
Источник: kazpravda.kz
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