Теракт в Бостоне: Диас Кадырбаев выйдет на свободу досрочно

АСТАНА, 6 июн — Sputnik. Казахстанец Диас Кадырбаев, осужденный по делу о теракте в Бостоне, будет освобожден досрочно.Кадырбаев в настоящее время отбывает наказание в федеральной тюрьме Big Spring штата Техас Соединенных Штатов Америки."В ближайшее время наш соотечественник окажется на свободе. После этого он будет передан миграционной службе США (в связи с истечением срока его визы) для последующего выдворения из страны. Благодаря хорошему поведению нашего соотечественника освободят раньше полного срока. Предварительно освобождение Диаса Кадырбаева намечено на 23 июля 2018 года. Министерство иностранных дел Казахстана прилагает все необходимые усилия для ускорения процедуры возвращения Диаса Кадырбаева на родину", — говорится в сообщении министерства иностранных дел Казахстана.В МИД добавили, что казахстанец находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.15 апреля 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты проходившего традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате трагедии погибли три человека, более 260 получили ранения.Американские власти заявили, что организаторами и исполнителями теракта были граждане США — братья Царнаевы (26-летний Тамерлан и 21-летний Джохар). Через несколько дней после теракта Тамерлан был убит в перестрелке с полицией, а Джохар получил огнестрельные ранения и был арестован.Знавшие Джохара Царнаева казахстанские студенты Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев в июне 2015 года были приговорены в США к трем с половиной и шести годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование расследованию теракта в Бостоне.Сообщалось, что через три дня после взрывов студенты избавились от принадлежавших Царнаеву рюкзака с пиротехникой и ноутбука, что затруднило расследование теракта. Утверждается, что молодые люди сделали это после того, как увидели в выпуске новостей фотографии братьев Царнаевых.Тажаяков 25 месяцев из срока провел в заключении в рамках следствия и судебного процесса. За хорошее поведение ему сократили срок заключения на 15%, он вернулся на родину в июне этого года.