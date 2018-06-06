Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую свою зарплату из кассы

Верховный суд оправдал казахстанку, забравшую из кассы в магазине свою зарплату, сообщает пресс-служба Верховного суда, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Из материалов дела следует, что осужденная устроилась продавцом в магазин по реализации строительных материалов. Была достигнута устная договоренность о ежемесячной оплате наличными в размере 60 тысяч тенге.



"Трудовые отношения с хозяином магазина Ситина А.С. юридически не оформила. В дальнейшем он отказался выплачивать женщине зарплату за отработанный период, сославшись на временные трудности. Вел разговор на повышенных тонах. Тогда Ситина А.С. самовольно взяла из кассы, где находилось 100 тысяч тенге, 60 тысяч, написав расписку, что взяла деньги в качестве заработной платы. В дальнейшем, оставив расписку и ключи от магазина, Ситина А.С. покинула рабочее место", - говорится в материалах дела.



Женщину привлекли к ответственности за хищение 60 тысяч тенге. Ее осудили на один год и шесть месяцев ограничения свободы.



"Кассационная коллегия не обнаружила в действиях осужденной состава уголовного правонарушения. Судебные акты были отменены с оправданием Ситиной А.С. по всем обвинениям", - огласили решение в Верховном суде.