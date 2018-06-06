"Из пушки по воробьям": Биртанов о вакцинации казахстанцев от менингококка

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов считает массовую вакцинацию казахстанцев от менингококковой инфекции преждевременной мерой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам главы Минздрава, в Казахстане случаев заболевания немного и нет необходимости проводить повальную иммунизацию.
"В соответствии с требованиями и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть два уровня пороговых. И на первом уровне начинаются обширные профилактические мероприятия при трех случаях заболевания на 100 тысяч населения в неделю. Второй уровень - это 10 эпидемиологических случаев, когда можно принимать такие меры, как массовая иммунизация. Конкретно в нашем случае пороговый уровень - это 1 800 случаев заболевания. У нас сегодня один случай в неделю. Поэтому мы далеки от порогового уровня. Массовая иммунизация - это просто из пушки по воробьям", - сказал глава Минздрава Елжан Биртанов.
Отметим, что вакцинация от менингококковой инфекции не входит в национальный календарь прививок и ГОБМП. Средняя стоимость вакцины составляет около 22 тысяч тенге, она делается в частных медцентрах.
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