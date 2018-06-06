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Риск дефицита есть – эксперт о возможном запрете на ввоз бензина из России

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 14:48
Риск дефицита есть – эксперт о возможном запрете на ввоз бензина из России
Фото: © Арман Мухатов
В мае 2018 года Министерство энергетики РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа о запрете импорта российского бензина. Согласно документу, срок запрета составит три месяца. Причина для таких действий, по словам главы ведомства Каната Бозумбаева, проста – в Казахстане достаточно своего бензина. Если обратиться к цифрам, то запасы топлива отечественного производства составляют 330 тысяч тонн при потребностях внутреннего рынка в 200 тысяч. В сентябре-октябре 2018 года, когда уже заработает модернизированный Шымкентский НПЗ, ожидается увеличение запасов до 500-600 тысяч тонн.

Прогноз вроде бы радужный, однако после дефицита бензина, который произошел в Казахстане осенью 2017 года, люди не торопятся верить обещаниям и переживают о том, что ситуация может повториться. К тому же, у многих есть сомнения насчет качества отечественного топлива: многие водители предпочитают заправляться российским.

Редакция Today.kz выяснила у экономиста Сергея Смирнова, какова текущая ситуация на топливном рынке РК и какими могут стать возможные последствия от запрета на ввоз бензина российского производства.

"Это объясняется тем, что у нас запасы бензина в полтора раза превышают объемы потребления. Хотя несколько лет назад в августе министерство заявляло, что у нас бензохранилища переполнены топливом, а потом не прошло и двух недель и вдруг оказалось, что они полупустые. Было такое. После этого пошел дефицит, рост цен.

Нужно понимать, что у нас в августе начинается уборочный сезон. А запрет, если он будет вводиться, продлится до середины сентября. Сами по себе посевной и уборочный периоды, как правило, провоцируют появление дефицита. Понятно, что сельхозтехника работает на солярке, но бензин она тоже потребляет. Каждый год у нас дефицит такой", – сообщил Смирнов.
Кроме того, эксперт отметил, что уже сейчас видно невыполнение плана по объемам переработки топлива на 2019 год.

"В феврале 2017 года Бозумбаев, отчитываясь об объемах переработки, заявил, что к 2019 году у нас будут перерабатываться 17,5 миллиона тонн сырья. А если посмотрите на планируемый сегодня объем переработки, то это – около 16 миллионов. Это на полтора миллиона меньше, чем обещали. Предполагалось, что эти 17,5 миллиона тонн полностью покрывают потребности республики и еще на экспорт остается. И теперь, я так полагаю, что на экспорт у нас вряд ли что останется.

Я могу напомнить еще одну цифру. В прошлом году соотношение собственного бензина к импортному было 73 на 27 процентов. А за четыре месяца этого года производство увеличилось на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непонятно тогда, откуда берутся эти излишки – в полтора раза", – сказал Сергей Смирнов.

Он также отметил, что сейчас есть угроза дефицита топлива – из-за увеличения сроков модернизации Шымкентского НПЗ.

"Когда Бозумбаев заявлял, что у нас к началу следующего года будет перерабатываться 17,5 миллиона тонн топлива, очевидно, предполагалось, что к этому времени после модернизации будет запущен Шымкентский НПЗ. Но с его запуском затянули и обещают, хотя это еще не факт, что он будет запущен в сентябре 2018 года. Но понадобится еще месяц-два, пока он выйдет на свою полную мощность. Так что угроза дефицита сохраняется", – заявил экономист.

Он также выразил опасения, что казахстанский бензин, даже если его объемы будут соответствовать заявленным, может быстро закончиться из-за контрабанды. Дело в том, что бензин в Казахстане заметно дешевле, чем в России (160 тенге за Аи-92 в РК против 200 в РФ – Прим. автора). Следовательно, есть риск, что большие объемы родного топлива будут уходить в соседнюю страну, добавил Сергей Смирнов.

Кстати, согласно данным мониторингового агентства EnergyProm, за январь-март 2018 года в Казахстане было произведено 830,8 тысячи тонн бензина, что на 2,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объемы производства дизельного топлива, напротив, немного сократились: за первый квартал текущего года – 1,06 миллиона тонн, на 2,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Более трех четвертей моторного топлива обеспечили Павлодарская и Южно-Казахстанская области – 350,9 тысячи тонн и 281,2 тысячи тонн соответственно. На Атыраускую область, где размещен Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), пришлось 179,4 тысячи тонн.
Источник: today.kz
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