Доллар перешагнул отметку 332 тенге

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 6 июня 2018 года составил 332,06 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.
По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 331,49 тенге за доллар США, максимальный — 332,50 тенге, курс закрытия — 332,45 тенге. Объем торгов по доллару США составил 45 млн 500 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 120. Спрос на доллары в Казахстане снижается
В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 333 тенге, Алматы — 333 тенге.
По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 331,83 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 6 июня составляет 330,91 тенге за 1 доллар США. 7 июня, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 331,83 тенге за 1 доллар.
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