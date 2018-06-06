Семьям скончавшихся от менингита не будут выплачивать компенсации в Казахстане

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов во время визита в Алматинскую область сообщил о финансовой стороне проблемы увеличения заболеваемости менингитом в стране, передает корреспондент Today.kz.



"По действующему законодательству какие-либо компенсации для родственников погибших от менингококковой инфекции не положены. Что касается лекарственных средств для лечения, то они есть, дефицита не наблюдается", – заявил Биртанов.

Он также прокомментировал ситуацию с увеличением цен на базовые защитные средства – оксолиновую мазь и антивирусные маски.



"Есть много организаций, которые выдают маски и оксолиновую мазь бесплатно. Но проблема с повышением цен на эту продукцию действительно есть. Наше ведомство не имеет права регулировать, поскольку аптеки в большинстве своем частные. В государственных учреждениях за ценами мы следим. Со следующего года мы издадим закон, который позволит нам регулировать цены, но только на социально важные препараты", – сообщил Биртанов.

Однако, по словам министра, не все те, кто имеет частную форму собственности, избегут ответственности за свои поступки.



"Есть несколько случаев, когда пациенты обращались в частные клиники и погибли от менингита. Пока еще не выявлено, в результате чего наступила смерть. Но если окажется, что люди умерли от несоблюдения стандартных форм лечения данного заболевания, то виновные будут наказаны. Неважно, частная это больница или государственная. Вплоть до изъятия лицензий", – заявил Елжан Биртанов.



Напомним, что в Казахстане от менингита скончались 13 человек, в том числе дети. В министерстве здравоохранение заявили, что бить тревогу рано, однако санитарные врачи приостановили работу детских лагерей. При этом отменять ЕНТ и выпускные вечера власти не намерены.



Кроме того, резко возрос спрос на вакцины против менингита, цена которых превышает 20 тысяч тенге.