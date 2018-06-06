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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько стоит билет на ЧМ по футболу

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 17:39
Сколько стоит билет на ЧМ по футболу
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Чемпионат мира по футболу в Россию собираются приехать почти 4,5 тыс. казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в России.

Отмечается, что стоимость самого дешевого билета на игры группового этапа обойдется жителям республики в 70 долларов, а цена самого дорогого - на финальную встречу - почти 250 долларов.

Сегодня же стало известно, что уже около миллиона человек получили паспорта болельщика на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матч открытия, финал и 12 встреч турнира пройдут в Москве.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 2 )

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Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 18:52
sergbodr,
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в России
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • мунайши73
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 18:02
Что за бред вы выставляете???

Вот это реальные цены, не удосужились даже проверить!!!

 
 

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