Сколько стоит билет на ЧМ по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Чемпионат мира по футболу в Россию собираются приехать почти 4,5 тыс. казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в России.



Отмечается, что стоимость самого дешевого билета на игры группового этапа обойдется жителям республики в 70 долларов, а цена самого дорогого - на финальную встречу - почти 250 долларов.



Сегодня же стало известно, что уже около миллиона человек получили паспорта болельщика на ЧМ-2018.



Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матч открытия, финал и 12 встреч турнира пройдут в Москве.