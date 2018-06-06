"Лукойл" и КМГ создадут консорциум для получения лицензии на блок Женис на Каспии

АЛМА-АТА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский "Лукойл" и казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) создадут консорциум для получения лицензии на блок Женис в казахстанском секторе Каспия, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана.



Соответствующее соглашение подписали во вторник в Астане президент "Лукойла" Вагит Алекперов и председатель правления "Казмунайгаза" Сауат Мынбаев.



"Подписанное соглашение предполагает, что стороны сформируют консорциум и проведут переговоры с компетентными органами республики Казахстан для получения прав недропользования на указанном участке", — говорится в пресс-релизе.



Блок Женис расположен в казахстанском секторе Каспийского моря на глубине 75-100 метров. Расстояние до берега составляет 80 километров, до порта Актау (Казахстан) – 180 километров. Площадь лицензионного участка — 6,848 тысячи квадратных километров.



В середине апреля в пресс-службе Минэнерго Казахстана РИА Новости сообщали, что "Казмунайгаз" и "Лукойл" обсуждают формат сотрудничества и основные условия совместной реализации проектов на участках Женис и І-Р-2 в казахстанском секторе Каспийского моря.



Еще раньше, в марте, Алекперов говорил в интервью РИА Новости, что компания рассчитывает в 2018 году подписать контракты на освоение двух блоков на Каспийском побережье Казахстана.



"Лукойл" реализует в Казахстане несколько проектов, в частности, разрабатывает газоконденсатное месторождение Карачаганак, одно из крупнейших в мире. Месторождение разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Доли участия в проекте распределены следующим образом: BG — 29,25%, Eni — 29,25%, Chevron — 18%, "Лукойл" — 13,5%, "Казмунайгаз" — 10%.