Сколько нефти есть у Казахстана, из-за которой он отказался от бензина России

Казахская земля располагает двумя сотнями месторождений нефти и газа. Общий объем запасов оценивается в 11-12 миллиардов тонн, а больше половины этих ресурсов сосредоточены в западных областях Казахстана. Сейчас, в связи с профицитом черного золота, Казахстан планирует запретить импорт российского бензина. Редакция Today.kz узнала, что наша страна в действительности имеет по нефти на сегодня и какие последствия повлечет за собой грядущий запрет.

Для начала посмотрим, где выкачиваются из родных недр основные объемы углеводорода.



Кашаган занимает первое место в этом списке. Здесь ежегодно добывается до 13 миллионов тонн сырья. Резервы месторождения составляют 4-6 миллиардов тонн, или около 40 миллиардов баррелей. Из них коммерческие ресурсы – это от 9 до 13 миллиардов баррелей нефти.



Тенгиз – гигантское нефтегазовое месторождение, которое находится в 160 километрах к юго-востоку от Атырау. Извлекаемые запасы месторождения составляют от 750 миллионов до 1,2 миллиарда тонн нефти. Запасы попутного газа оцениваются в 1,8 триллиона кубических метров.



Карашыганак – нефтегазоконденсатное месторождение Казахстана, расположенное в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, близ города Аксай. Начальные запасы месторождения составляют 1,35 триллиона кубометров газа и 1,2 миллиарда тонн нефти и газового конденсата.



Узень – нефтегазовое месторождение в Мангистауской области Казахстана, на полуострове Мангышлак. Запасы нефти составляют 1,1 миллиарда тонн. Центр добычи – Жанаозен.



Каламкас – газонефтяное месторождение в той же Мангистауской области, на полуострове Бузачи. Геологические запасы нефти – 500 миллионов тонн.



Жетыбай – крупное нефтегазоконденсатное месторождение в том же Мангистауском регионе, на полуострове Мангышлак. Центр добычи – Актау. Здесь запасы нефти составляют более 345 миллионов тонн.



В 2018 году за четыре месяца, по данным kazenergy.kz, нефтяники в Казахстане довели добычу черного золота до 25,4 миллиона тонн, что на 7,2 процента больше, чем годом ранее. Почти 61 процент этого объема обеспечили атырауские месторождения, 23,4 процента – мангистауские, 8,3 процента приходится на Кызылординскую область, а 7,1 процента добыто в Актюбинской области.



Самый большой прирост отмечается в Атырауской области – на 13,1 процента за год



Видимо, наличие такого богатства и увеличение объемов добычи с последующей переработкой и стали основанием для решения казахстанских властей об отказе от российского бензина. Мы спросили у экспертов, зачем Казахстану это нужно и каким будет конечный эффект от этих действий. Свои соображения на этот счет озвучил известный экономист Рахман Алшанов.



"Раньше Казахстану хватало только своей нефти. Но объем потребления растет. Существовал даже проект по строительству еще одного завода в Мангыстау. Вели переговоры с Японией. Но потом решили, что хватит нефти и с существующих. В России также растет потребление нефтепродуктов. Нефть растет, цена тоже. Россия пытается сбросить акцизы, чтобы остановить рост цен административным методом. Все это делается из чисто экономических соображений, никакая политика здесь не задействована", – считает казахстанский ученый Рахман Алшанов.



Другой спикер полагает, что политика в этом вопросе как раз есть! Правда, речь идет не о внешнем направлении, а о ситуации в самом Казахстане. Свое мнение по данному вопросу высказал экономический обозреватель Денис Кривошеев.



"К сожалению, большинство не совсем понимает, как устроена цена на бензин. Значительная часть в ней – это налоги, в Европе – больше, в Казахстане – значительно меньше. Более того, цена на бензин в Казахстане – это вопрос политический, некая цена внутренней социальной стабильности.



Общество считает, что он должен быть дешевле, но это справедливо только для стран с низким социальным порогом



Цена на топливо – это способ эффективного изъятия, о чем не раз я уже говорил. Но ведь не меньшую роль играет и себестоимость. Радость от потенциального роста поступлений от экспортных пошлин омрачается ростом цен на покупку нефти для внутреннего рынка. Можно, конечно, заставить продавать нефть на внутренний рынок со значительным дисконтом, как это делалось многие годы, но это существенные потери и для компаний, и для государства. Захочет ли правительство снова повторять эту ошибку?" – сказал Кривошеев.



Председатель ОЮЛ "Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов рассказал, что импорт российского топлива в Казахстан регулируется Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов. Объемы поставок ежегодно отслеживаются в индикативных балансах. В обмен на нефтепродукты Казахстан поставляет в Россию сырую нефть. Она отправляется на экспорт, а полученная экспортная пошлина покрывает потери российского бюджета от беспошлинных поставок нефтепродуктов.

Надо понимать, что запрет коснется только бензина, а поставка казахстанской нефти в РФ не будет прекращена, добавил директор Научно-исследовательского института инновационной экономики Магбат Спанов.



"Поставка казахстанского сырья в Казахстан не прекратится. Запрет на ввоз российской нефти к нам никак на это не повлияет. Разве что они сами этого не захотят. Но и в этом нет никакой надобности. Все нефтеперерабатывающие заводы работают на давальческой нефти, которую дает "КазМунайГаз". Они будут канцелировать, вот и все", – поделился своим мнением Спанов.



Напомним, в Министерстве энергетики РК заявили, что на ближайшие три месяца наша республика откажется от поставок бензина из России. Глава ведомства Канат Бозумбаев сообщил, что нынешние собственные запасы Казахстана намного превышают внутренние потребности. Экономист Сергей Смирннов полагает, что предстоящий запрет вызовет скачок цен на бензин. Мы выяснили, где в мире продается самый дешевый и самый дорогой бензин, а также на какое место в рейтинге попал Казахстан. Между тем проблему с ценами на топливо нашей республике придется решать, и сделать это надо в ближайшем будущем. Названы условия, при которых стоимость бензина можно будет назвать умеренной.



С другой стороны, время нефтяных держав уходит в прошлое, и продвинутым государствам уже давно следует переходить на альтернативные источники энергии. Современная наука предлагает множество вариантов. Но какой из них подойдет Казахстану именно сейчас?