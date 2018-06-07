На 84-м году жизни скончалась режиссер Кира Муратова, передает РИА Новости. Об этом сообщил ее продюсер Юрий Минзянов.
"Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах", - написал он в Facebook.
Как отмечают представители режиссерского сообщества, Муратова была абсолютной величиной и имела особый взгляд на мир.
"Я с огромным уважением и трепетом отношусь к Кире Муратовой - ее уход это большая боль. Это мой учитель, когда я дома изучаю ее фильмы - ее кадры, этот стиль… Мне даже неловко давать комментарии, Муратова - это абсолютная величина, гений в кинематографе", - сказал кинорежиссер и сценарист Резо Гигинеишвили.
"Это грустное известие, я только сегодня услышал, что она болела и что был разговор о какой-то помощи… Великие уходят, она, безусловно, была очень крупным режиссером, отдельным человеком с непростой жизнью и с потрясающими картинами. Очень самостоятельная, она не поддавалась моде, а сама, наоборот, оказывала влияние", - сказал кинорежиссер и сценарист Андрей Прошкин.
"Для меня в кино было два главных режиссера - это Алексей Герман и Кира Муратова, которую я просто обожал. Самые трогательные фильмы, которые я знал, - это "Двадцать дней без войны" Германа и "Долгие проводы" Киры Муратовой. Все ее фильмы - это особый голос, особый взгляд, особый строй мысли, специфический", - поделился режиссер Алексей Попогребский.
Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на "Ленфильме".
На ее счету два десятка фильмов. Среди них: "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Три истории", "Настройщик", "Мелодия для шарманки" и другие. Фильм "Астенический синдром", который вышел на экраны в 1989 году, был удостоен специального приза жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля в 1990 году.
Ее последней работой стал фильм "Вечное возвращение", вышедший на экраны в 2012 году. В возрасте 80 лет Муратова заявила о завершении карьеры.
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