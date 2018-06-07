Геннадия Головкина официально лишили пояса чемпиона мира по версии IBF

АСТАНА, 7 июн – Sputnik. Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить казахстанского боксера Геннадия Головкина титула чемпиона мира, сообщает Sports.kz.
22 мая в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США) состоялось слушание, на котором присутствовали Головкин и его обязательный претендент по линии IBF украинец Сергей Деревянченко, а также их команды.
Комиссия IBF выслушала обе стороны, а сегодня вынесла решение — лишить Геннадия пояса IBF, потому что он отказался проводить обязательный бой против Деревянченко до 3 августа.
Бой с Деревянченко не состоялся потому, что в приоритете у Головкина был второй бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, однако переговоры зашли в тупик из-за серьезных финансовых разногласий.
Также существует вероятность проведения боя с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом), который отменил защиту своего титула с Мартином Мюрреем 23 июня.
Титул IBF Головкин завоевал в октябре 2015 года, когда в объединительном поединке техническим нокаутом в восьмом раунде победил канадца Давида Лемье. Для Лемье та защита осталось первой и последней — в статусе чемпиона IBF он пробыл всего четыре месяца, пишет Vesti.kz.
Головкин сейчас остается чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO.
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